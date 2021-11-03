Üniversite kontenjanlarının yüzde 14’ü boş kaldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite kontenjanlarının yüzde 14'ünün boş kaldığını söyledi.

Özvar, Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Üniversite sıralamaları konusunda çeşitli politika belgelerindeki hedefleri dile getiren Özvar, bu konuda üniversitelerle çok yakından çalıştıklarını dile getirdi.

Farklı kurumların sıralamalarında farklı parametreler bulunduğuna değinen Özvar, amaçlarının nitelikli üretim ve yayın yoluyla sıralamalara girmek olduğunu belirtti. Uluslararası saygınlığın da önemine dikkati çeken Özvar, "YÖK olarak yeni dönemde sıralamalar kadar üniversitelerimizin saygınlığını ilk plana alacağız." diye konuştu.

Yükseköğretim sisteminde uluslararasılaşmaya çok önem verdiklerini ifade eden Özvar, "Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine bir üçüncü konuyu daha eklemek istiyoruz. Uluslararası saygınlığı olan öğretim elemanlarının mümkün olduğu kadar Türk yükseköğretim kurumlarına davetleri ve istihdamları üzerine ciddi bir çalışma başlattık. 240 bin dolayında uluslararası öğrencimiz var. Öğrenci sayısının artırılmasına yönelik hedefleri YÖK olarak benimsediğimizi bilmenizi istedim. Türk dünyasından gelen öğrenci sayısı, toplam içerisinde beşte biri kadardır." dedi.

Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerinin yüzde 1'inden fazlasını reklam için harcayamayacaklarına işaret eden Özvar, bu konunun AR-GE harcamaları ile bağlantısı konusundaki mevzuatı anlattı.

Erol Özvar, vakıf üniversitelerini de araştırma üniversitesi konsepti içerisinde yeni dönemde değerlendireceklerini belirtti.

Üniversitelerde toplam ve boş kontenjanlar üzerine de değerlendirmelerde bulunan Özvar, "Dün itibarıyla kayıtlar tamamlandı. Bu sene itibarıyla toplam kontenjan 1 milyon dolayında. İki ek yerleştirme ilan ettik. Ek yerleştirmelerden sonra kalan boş kontenjan toplam kontenjanın yüzde 14'ü kadardır." bilgisini verdi. (AA)