Üniversite kontenjanları 28 Mayıs'ta açıklanacak

Özcan, YÖK Genel Kurulu toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı.Toplantıda kontenjanların ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine Özcan, "Kontenjanları yapıyoruz. Bir daha ki haftaya yayınlayacağız. İlk defa kitap halinde vereceğiz" dedi.YÖK Genel Kurulu toplantısında 25 fakülteye dekan ataması yapıldığını belirten Özcan, Niğde Üniversitesi rektör adayı adaylarıyla görüşme yapılacağını da söyledi."Tıp fakültelerinde artış ile ilgili bir planınız var mı?" sorusunu, Özcan, "Tıp fakültelerinde var. Onlara bu sefer talepleri siz yapın dedik. Bir de artırmalarını istedik. Gayet iyi artırdılar. Bu sefer onlardan istedik, ama artırın dedik. Ama bu seneki geçen seneki kadar olmayacak" diye yanıtladı.Özcan, "Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile bir araya gelmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bir defa geldik zaten. Arkadaşlarımız gitti mesleki ve teknik eğitim hakkında bilgi verdiler" yanıtını verdi."Bakan Çubukçu'nun YÖK Genel Kurulu'na katılıp katılmayacağı" sorusuna karşılık Özcan, "Bize öyle bir şey söylemedi ama hoş gelsin sefa gelsin"dedi.Özcan, "Danıştay'ın YÖK'ün öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları kadrosuna yapılacak atamalara ilişkin kararanın durdurulmasının" hatırlatılması üzerine de, "O karar bize gelmedi. Geldiğinde söyleyeceğiz. Dava sonucunu beklemek lazım" diye konuştu.

Toplantıda, Niğde Üniversitesi'nde gerçekleştirilen seçimlerde belirlenen 6 rektör aday adayıyla görüşme yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak rektör adayları arasında, ilk sırada Prof. Dr. Adnan Görür, 2. sırada Prof. Dr. Musa Şaşmaz ve 3. sırada da Prof. Dr. Mahmut Özdemir'in isimleri bulunuyor. (AA)

