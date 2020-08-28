Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı

Yükseköğretim Kurumu, 2020 YKS kayıt tarihlerinin şahsen başvurularda 5 Eylül'e kadar, elektronik kayıtlarda 6 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verdi.

Yüksek Ögretim Kurumu (YÖK) üniversite kayıt tarihlerine ilişkin bir açıklama yaparak, kayıt işlemlerinin şahsen başvuracak adaylar için 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt yaptıracak adaylar için 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını bildirdi. 2020 YKS'de şahsen kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında, elektronik kayıtlar da (e-kayıt) 29 Ağustos-2 Eylül arasında yapılacaktı.

YÖK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı" ifadeleri kullanıldı.