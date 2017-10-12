Üniversite kampus yolunda kaza: 19 yaralı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Üniversitesi Batı Raman kampüs yolunda okul servis aracı ile belediye halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 19 öğrenci yaralandı.

Bugün sabah saat 07.30 sıralarında, Batı Raman kampüsüne giden öğrencileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 S 0152 plakalı okul servis aracı ile karşı yönden gelen halk otobüsü, kafa kafaya çarpıştı. Kazada servisteki 19 üniversite öğrencisi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, halk otobüsüyle çarpışan servis aracı hurdaya döndü. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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