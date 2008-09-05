T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üniversite için yeni umut

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, üniversitelere ek yerleştirme başvuru tarihlerinin, 8-13 Ekim 2008 olarak belirlendiğini bildirdi.

05 Eylül 2008 03:00

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, üniversitelere ek yerleştirme başvuru tarihlerinin, 8-13 Ekim 2008 olarak belirlendiğini bildirdi. Yarımağan,  yaptığı açıklamada, başvuru için gerekli olan "2008-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu" ile ilgili
gerekli bilgilerin ÖSYM tarafından ileriki günlerde duyurulacağını açıkladı.

Üniversitelere kayıtlar 8 Eylül 2008 tarihine kadar gerçekleştirilecek. Üniversitelerde kayıtlar sonrasında boş kalacak kontenjanlar belirlenecek, bu kontenjanlarla birlikte merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapılacak.

ÖSS sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirme sonucunda üniversitelerde yaklaşık 17 bini meslek yüksekokullarında olmak üzere toplam 24 bin boş kontenjan bulunuyor.

Ek yerleştirmeye, merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) başvuramıyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, hiçbir yere yerleştirilmemiş veya Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olmak gerekiyor. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına kesin kayıt yaptırmış olanlar da ek yerleştirmeye başvurabiliyor.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24