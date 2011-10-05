-Üniversite için yarın son gün ANKARA (A.A) - 05.10.2011 - Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yapılacak ek yerleştirme başvuruları yarın sona eriyor. 2011-2012 öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan, yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan ve 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandıktan sonra açılan yükseköğretim programlarının kontenjanlarına 2011-ÖSYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ek yerleştirmede yarın son gün. Adaylar, 2011-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini, yarın 17.00'ye kadar başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapabilecek. Başvurularını son güne bırakanlar için, 2011-ÖSYS merkezi ilk yerleştirmede tercih işlemi yapılabilen tüm ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi yöneticilikleri, ÖSYS'de başvuru merkezi olarak görev yapmaya devam edecek. Başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacak. Adaylar, tercihlerini Başvuru Merkezi aracılığıyla yaptıklarında ödeyecekleri 3 TL tutarındaki hizmet ücreti dışında başka bir ücret ödemeyecek. Posta ile ÖSYM'ye gönderilen Tercih Formları işleme alınmayacak. 2011-ÖSYS Ek Yerleştirme kurallarına ilişkin bilgiler, ''2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda'' yer alacak. Adaylar, 2011-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile Tercih Formuna ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Ek yerleştirme için başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Ek yerleştirme işlemleri, 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılıyor.