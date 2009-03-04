Üniversite hastanesi 25 yıl sonra hizmette

İnşaatına 1984 yılında başlanan 934 yatak kapasiteli Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi, hasta kabulüne başladı.



Selçuk Üniversitesi'nin (SÜ) 1984 yılında inşaatına başlanan 934 yatak kapasiteli, hava ambulansı için helikopter pistine sahip Selçuklu Tıp Fakültesi hastanesinin hasta kabulüne başladığı bildirildi.



Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kaan Karabulut, fakülte binasında düzenlediği basın toplantısında, inşaatına 1984 yılında başlanılan Selçuklu Tıp Fakültesi ve Hastanesi projesinin 130 bin metrekare kapalı yapı alanı ve toplam 934 yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi.



Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi'nin 22 Kasım 2001 tarihinde kurulduğunu, halen farklı sınıflarda toplam 409 öğrencisi olduğunu dile getiren Karabulut, Selçuklu Tıp Fakültesinin binalarının yapım aşaması tamamlanmadığı için Meram Tıp Fakültesi'ndeki öğrencilerle birlikte eğitim gördüğünü belirtti.



Karabulut, Selçuklu Tıp Fakültesi ve Hastanesi için sürdürülen yoğun faaliyet ve talepler sonucunda 920 akademik ve 500 idari olmak üzere bin 420 kadro tahsisi ile ilgili kanunun 29 Mayıs 2007 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu kadrolardan halihazırda 25 akademik kadroya atama yapılmış, buna ilave olarak 32 öğretim üyesi Meram Tıp Fakültesinden görevlendirilmiştir. Dolayısıyla toplam 57 öğretim üyesi Selçuklu Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet vermektedir. 2 Mart 2009 tarihinde açılan polikliniklerde, ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinin yanı sıra Meram Tıp Fakültesi klinik branşlarından görevlendirilen kıdemli araştırma görevlileri teşhis ve tedavi hizmetlerini yürütmektedir. Şimdilik sınırlı branşlarda hizmet veriyoruz ancak satın alınan cihazların montesi tamamlandığında tüm branşlarda halkın hizmetinde olacağız."



Hastanenin laboratuvarlarında biyokimya, mikrobiyoloji ve hematoloji gibi rutin tetkikler ile radyolojik görüntüleme hizmetinin de verilmeye başlandığını anlatan Karabulut, yakın bir tarihte de MR, anjiyo ve radyoterapi gibi ileri tetkiklerin de hastanede yapılabileceğini bildirdi.



2003 yılında hastane inşaatının tamamlanma oranının yüzde 62 iken son 4 yılda önceki yıllara göre çok daha fazla kaynak aktarılması sağlanarak (30 milyon TL) bu oranın yaklaşık yüzde 99'a çıkarıldığını ifade eden Karabulut, yaklaşık 1,5 yıl süren gayretler sonucunda 8 ayrı kurumla yazışarak ambulans helikopter pisti izni aldıklarını, kısa süre içinde yapımına başlanacağını kaydetti.



Karabulut, ameliyathane ekipmanlarının montajlarının tamamlanması ile ameliyathanelerin ve acil servislerin de 2009 yılının yaz aylarında hizmete girmesinin planlandığını belirterek, şöyle devam etti:



"Son beş yıldır neredeyse kendi çocuklarım gibi üzerine titrediğim ve emek vermiş olduğum, Konya halkının çeyrek asırlık rüyasını gerçekleştirmeye başlamanın sevinci içerisindeyim. Hastanenin bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm personelime, yardımcılarıma ve bölge milletvekillerine çok teşekkür ediyorum. Hastanemizin tam kapasite çalışabilmesi ve halka hizmet verebilmesi için mevcut eksikliklerin ve ihtiyaçların temininde, hayırsever iş adamlarının desteğine ihtiyacımız var. Bu toplantıda bu çağrımızı tekrar yineliyorum. Bu hastane hepimizin. Hep birlikte odalarını tefriş edelim, eksikliklerini giderelim."



Karabulut ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Şahin, daha sonra hastane içini basın mensuplarına gezdirerek, hastane hakkında bilgiler verdi.

