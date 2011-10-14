-Üniversite hastanelerinin devrine destek İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK), üniversite hastanelerinin gereğinde Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin düzenlemeye, ''Rektörün önerisi ve YÖK'ün olumlu görüşü'' ifadesinin eklenmesini önerdi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ''Üniversiteler Arası Kurul, Sağlık Bakanlığının Teşkilat Yasası çerçevesinde çıkartmayı planladığı üniversite hastanelerinin gereğinde devrine ilişkin maddeye, rektörün önerisi ve YÖK'ün olumlu görüşü ile eklenmesi hususunun YÖK'e önerilmesine karar verdi'' denildi.