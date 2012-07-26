Üniversite harçları ne zaman kalkacak?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite harçlarının kalkması için çalışmaların başladığını belirtti ve ekledi: "Önümüzdeki dönem harç almayı düşünmüyoruz"

Üniversite öğrencilerine müjdeli haberi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Bu konuda karar aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Şu anda biz bu harcı kaldırma kararı verdik. Arkadaşlar şu anda çalışmaları yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde harç almayı düşünmüyorum. Bu benim arkadaşlarıma teklifim. Onlar da şu anda bunun nihai çalışmasını yapıyorlar."

71 ile 4 bin 268 tl arasında değişiyor

ÖSYM’nin 2011 verilerine göre, 95 devlet, 54 vakıf, 9 askeri ve 1 polis akademisinde 1 milyon 98 bin 310 ön lisans, 2 milyon 528 bin 332 lisans, 126 bin 368 yüksek lisans, 43 bin 405 doktora ve 20 bin 671 tıp ihtisas öğrencisi öğrenim görüyor. Yani 154 yüksek öğrenim kurumunda toplam 3 milyon 817 bin 86 öğrenci var.

Öğrencilerin ödediği ücretin resmi adı ‘Öğrenci Katkı Payı’. Bu pay, en düşük 71 TL olarak Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinden alınıyor. Diğer okullarda ‘en düşük’ harçlar özetle şöyle: Yüksek okullar 190-227 TL, eğitim, edebiyat, ilahiyat ve iletişim 284 TL, hukuk, siyasal ve işletme 313 TL, mühendislik, mimarlık 387 TL, denizcilik, uçak, ziraat, veterinerlik 316-387 TL, diş hekimliği ve eczacılık 494 TL, tıp 591 TL, konservatuvar 589 TL.

İkinci öğrenim için ödenen harçlar bin TL’den başlıyor, 4 bin 268 TL’ye kadar çıkıyor.