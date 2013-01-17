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Üniversite harçları isim değiştirip geri geliyor

Üniversitelerde kaldıldığı açıklanan öğrenim harçları, YÖK tarafından yapılan isim değişikliği ile geri geldi

17 Ocak 2013 10:30

 

YÖK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sunulan taslak metninde, üniversitelerin gelir kaynakları başlıklı bölümde, öğrencilerden alınacak katkı payı ve öğrenim ücretleri de yer aldı. Başbakan Erdoğan, üniversitelerde harçların kaldırıldığını açıkladığında üniversite yönetimleri mali açıdan zora sokacağını savunarak, YÖK’e itiraz etmişlerdi.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre MEB’e sunulan taslak metninde, üniversitelerin gelir kaynağı şöyle sıralandı:
“Devlet katkı payı, Hazine yardımı, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, Basıl ya da görsel ders malzemeleri, kitap ve yayın satış gelirleri, taşınır ve taşınmaz mal gelirleri, döner sermaye işletmelerinden aktarılacak tutarlar, bağış yardım ve diğer gelirler. Devlet yükseköğretim kurumlarının giderlerinin karşılanması devlet katkı payı, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti.”
Taslakta, devlet üniversitelerinin giderlerinin finansmanında, öz gelirler, cari giderlerin karşılanması amacıyla devletçe yapılacak katkı ile hazine yardımlarının kullanılması da öngörülüyor. Cari giderlerin finansmanı da devlet ve öğrenci tarafından katkı payı olarak belirtiliyor.
 

Yabancı üniversitelere özgürlük

 
YÖK Yasa Taslağı’nda tartışma yaratacak bir başka düzenleme de Türkiye’de açılacak yabancı üniversitelere ilişkin oldu. Yabancı üniversitelerin kendi eğitim programları ve hizmetleri YÖK’ün belirlediği koşullara tabi olmayacak. Taslakta,  “Yabancı yükseköğretim kurumlarının Türkiye’de fakülte, enstitü, konservatuvar ve meslek yüksekokulu açabilmesine, Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilebilir. Yabancı yükseköğretim kurumları, kendi ülkelerinin mevzuatına tabidir” önerisi getirildi. Bu maddenin yasalaşması halinde, Mısır El Ezher Üniversitesi başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeden üniversite Türkiye’ye gelip, istediği şekilde eğitim verme imkanını elde edecek.

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