'Üniversite girişte hangi liseler daha avantajlı'

Abbas Güçlü

(Milliyet, 16 Temmuz 2012)



Aslında üniversite adaylarının sorunu gibi gözüküyor ama tam da lise tercihleri aşamasında SBS adaylarını da ilgilendiren çok önemli bir konu var. Üniversiteye girişte okul başarı ortalaması dikkate alınacak mı, alınmayacak mı?

Bugüne kadar, sadece adayın değil, okulun başarısı da yerleştirme puanına ekleniyordu. Bu yüzden gidilecek lise çok önemliydi. Yani bir fen lisesi, Anadolu lisesi ye da iddialı kolejde okuyor olmak önemli bir avantajdı. Puanlarının bu kadar yükselmesi de biraz da bu yüzdendi. Ama son düzenlemeyle, artık okul başarı puanı dikkate alınmıyor. Yani artık önemli olan diploma notu. İşte bu yüzden lise seçerken, okulun size kazandırdıkları kadar, hangi okulda çok daha başarılı olacağınız da çok önemli.

Konuya biraz daha açıklık getirmesi açısından aşağıdaki maile göz atmanızda sonsuz yarar var…

Fen lisesi avantajlı mı?

Ankara Fen Lisesi’nden bu sene mezun oldum. YGS ve LYS’ye girdim. Sonuçların açıklanmasına günler kala, AOBP kararını verdiler. Bunun üzerine dönüp geçmişi düşünmeye başladım. İlk geldiğimiz zamanlarda hocalarımız zor sınavlar yaparlardı. Örneğin biyoloji sınavına biz Campbell kitabından çalışırdık. Ya da ilk matematik sınavında en yüksek not 77 idi. Oraya gelen herkes OKS sınavındaki soruların tamamını yapmış ya da en fazla bir yanlış yapmış insanlardı. Okul içinde hocalar arasında bile değişen bir durumdu sınavların zorluk seviyesi. Lise 1’de dersimize nerdeyse en zor sınav yapan hocaların tamamı giriyordu. Yan sınıfın sınavları ise çok daha kolaydı mesela. Ama pek şikâyet eden olmazdı bu durumdan. Çünkü AOBP’de çok fark etmiyordu. Birinciyle sonuncu arası 3-4 puan fark ediyor diye duymuştum.

Ayrılanlar oldu

AOBP değişikliği ilk önce bizden sonraki dönemler için açıklandı ve bunun üzerine memleketine dönen insanlar oldu. Hiç kimse daha çok emek vererek, daha çok zorluğa katlanarak dezavantajlı başlamak istemez. Elbette eğitim kalitesi farklıdır. Ancak sonuçta müfredat aynı ve herkes aynı sınava giriyor. Dolayısıyla öğrenciler de lise 3’ten itibaren sınavlara odaklanıyor. Dershanelere gidiyor. Bunun üzerine okuldaki hocalar da öğrenciye vermek istediklerinde zorlanıyor. Olayın mantığını öğretmeye çalışsa bile dershane o bilgiyi hap gibi veriyor. Öğrenci test tipi soru tarzına yönelik eğitimli oluyor. Okuldaki hocanın yapacağı pek birşey de olmuyor. Kısacası lise 3 ve lise 4’te eğitimin diğer okullardan farklı olduğu söylenemez.

OÖP adil değil!

Fen liselerinin kuruluş amacı bilim insanı yetiştirmektir. Ancak son zamanlarda öyle bir hal aldı ki diğer okullardan farksız bir şekilde insanlar sınavlara hazırlanıyor. Fen lisesinin farkı kalmadı bence. Gittikçe kalitesi düşen sınavlar (SBS), yeni gelen öğretmenlerin yetersizliği, müfredatın aynı olması gibi nedenlerle kalite düştü. Ben mesela matematik olimpiyatlarına katıldım. Ancak bir dönemde olimpiyat ya da projeye katılanların sayısı bir elin parmağını geçmez. Bunlar zor ve zahmetli işler. Öğrenciler bunların yerine YGS-LYS’ye odaklanıyor. Son yapılan değişiklikle beraber hiç kimse proje yapmayı düşünmez. Olimpiyatlara katılmaz. Çünkü bunlarda başarı kesin değil. Ama notlar düşüyor. AOBP de kalkınca bu çok fark edecektir. Kimse böyle bir riske girmez. Devlet tek bir çıkış kapısı bırakıyor.

Kolejler avantajlı olur

Yapılan değişiklik en çok özel okullarda okuyanların işine gelecektir. Eğer ki kaliteli bir öğrenci özel okuldaysa okul o öğrencinin puanını en yüksekte tutmak ister. Özel okul da sonuçta reklam yapmak isteyecektir. Örneğin ful çeken bir öğrencisinin sırf OBP yüzünden birinci olamaması özel okulda gerçekleşmesi istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle ticari kaygıları olan özel okullarda notlar şişirilecektir. Öğrenciler de oraya yönelecektir. Eğer ki şu anda liseye yazılacak biri benden tavsiye isterse kesinlikle fen lisesine gelmemesini söylerim.

Aslında benim not ortalamam iyi çok da fark etmiyor. Ama bazı arkadaşlarım 10 puan civarında kaybettiklerini söylüyor. Herkes hedeflerini aşağı çekti. Derdimizi anlatacak kimse bulamıyoruz...” En iyi okullara girdik diye sevinirken, bir süre sonra ne işimiz var burada noktasına gelmemek ve 4-5 yıl sonra aynı sorunları yaşamamak için olaya bir de bu pencereden bakmakta sonsuz yarar var! Bu konudaki tartışmaları ve ayrıntıları www.egitimajansi.com’dan izleyebilirsiniz…