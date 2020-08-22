Üniversite futbolu sezonu iptal edildi, porno sektörüne gün doğdu

ABD'de üniversite futbolu sezonunun iptal edilmesinin ardından porno filmlere ilginin artması bekleniyor.

PAC-12, Big 10 ve diğer konferanslar Koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon Amerikan futbolu karşılaşmalarının yapılmayacağını duyurdu. Bu Amerikan futbolu hayranları için kötü haber olsa da karar porno şirketlerini memnun etti.

ImLive'ın araştırmasına göre 2020 sonbaharında karşılaşmaların normal olarak oynandığı 2019'un sonbaharına kıyasla yüzde 22.4 daha fazla kişinin porno izlemesi bekleniyor.

Mart ayında dünyanın birçok ülkesinde evde kalma uyarısı verilmesi ve birçok organizasyonun iptal olmasıyla porno siteleri izleyici sayılarında ciddi bir yükseliş olduğunu bildirmişti.

ABD'de bazı üniversite futbolu maçları, profesyonel NFL karşılaşmalarından bile çok izleniyor. NFL takımları oyuncularının büyük çoğunluğunu üniversite takımlarından buluyor.