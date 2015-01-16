Üniversite bitirme tezi için porno film çeken iki gence beraat

Üniversite bitirme tezi olarak, kampüsteki stüdyoda kendilerinin oynadığı bir porno film çeken iki üniversiteli genç, “müstehcenlik” suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada beraat etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nde okuyan 26 yaşındaki D.Ö., 2011 yılında bitirme tezi olarak 25 yaşındaki arkadaşı E.Ş.U. ile birlikte üniversitenin Santralİstanbul Kampusu’nda porno film çekti. ‘The Porn Project’ (Porno Projesi) adlı filmin bir gazetede haber olması üzerine, üniversite yönetimi iki öğrenci için suç duyurusunda bulundu. D.Ö. ve E.Ş.U. hakkında, TCK 226. Madde 4. Fıkrası uyarınca ‘müstehcenlik’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıldır görülen davada, iki gence isnat edilen müstehcenlik suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

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