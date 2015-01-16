T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversite bitirme tezi için porno film çeken iki gence beraat

2 yıldır görülen davada, iki gence isnat edilen müstehcenlik suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi

16 Ocak 2015 11:03

Üniversite bitirme tezi olarak, kampüsteki stüdyoda kendilerinin oynadığı bir porno film çeken iki üniversiteli genç, “müstehcenlik” suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada beraat etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nde okuyan 26 yaşındaki D.Ö., 2011 yılında bitirme tezi olarak 25 yaşındaki arkadaşı E.Ş.U. ile birlikte üniversitenin Santralİstanbul Kampusu’nda porno film çekti. ‘The Porn Project’ (Porno Projesi) adlı filmin bir gazetede haber olması üzerine, üniversite yönetimi iki öğrenci için suç duyurusunda bulundu. D.Ö. ve E.Ş.U. hakkında, TCK 226. Madde 4. Fıkrası uyarınca ‘müstehcenlik’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıldır görülen davada, iki gence isnat edilen müstehcenlik suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Habertürk’te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

ETİKETLER

pornookulüniversitebitirme teziberaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24