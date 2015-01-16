Üniversite başvuruları için pazartesi son gün

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve üniversitelere sınavsız geçiş için başvurular 19 Ocak Pazartesi, sınav ücreti yatırma işlemi 20 Ocak Salı sona erecek.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvurular 2 aşamadan oluşacak. Birinci aşamada, aday bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine işlenecek ve onay kodu sisteme girilecek. İkinci aşamada ise sınav ya da sınavsız geçiş ücreti yatırılacak.

ÖSYS başvuru işlemlerinde yapılan değişiklikle YGS veya sınavsız geçiş ücreti, başvuru işlemi yapıldıktan sonra yatırılacak.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden veya ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapan adaylar, daha sonra kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda başvuru süresi içindeYGS veya sınavsız geçiş ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

Adaylar, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için 50, sınavsız geçiş için 15 lira yatıracak.

Bir ortaöğretim kurumunda eğitime devam eden son sınıf düzeyindeki adaylardan kendi okulu başvuru merkezi olanlar, başvurularını kendi okullarından yapacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapacak.

Diğer tüm adaylar (kendi okulu başvuru merkezi olmayan son sınıf öğrencileri, açık lise öğrencileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı veya eğitim bilgisi bulunmayan veya var olan eğitim bilgisinde değişiklik olanlar), başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya ÖSYM tarafından belirlenmiş başvuru merkezlerinin herhangi birinden gerçekleştirecek.

Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf geçerli olacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde eğitim bilgileri kayıtlı olan adayların başvuru için başvuru merkezine gitmeden önce ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, sistemde mevcut eğitim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

ÖSYS'ye başvurmak isteyen adayların, 2015-ÖSYS'ye (sınavsız geçiş dahil) ilişkin başvurma, başvurma koşulları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili kurallar ve işlemlerin ayrıntılı olarak belirtildiği kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Adaylar, 2015-ÖSYS kılavuzuna ve başvuru merkezleri listesine, ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar isterlerse başvuru merkezlerine gönderilen örnek kılavuzları da başvuru süresi içinde başvuru merkezlerinde inceleyebilecek.

Adayların, sınav veya sınavsız geçiş ücretini ödeyerek ÖSYS'ye başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol etmeleri ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek, ÖSYS'nin diğer aşamalarında gerekebileceği için özenle saklamaları gerekiyor.

Başvurularını merkez tarafından yapacak adayların, başvuruları, 19 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alınacak.

Başvuru merkezine giderken adayın yanında, eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş aday başvuru formu, üzerinde soğuk damga basılı, güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport olması gerekiyor.

ÖSYS’ye internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, "2015-ÖSYS Bireysel Başvuru” alanındaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını süresi içinde tamamlayacak ve sınav/sınavsız geçiş başvuru ücretini yatıracak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 19 Ocak saat 23.59’da sona erecek.

Başvuru işleminin yapılması için başvuru ekranında “Başvuru işlemi ÖSYM’ye bildirilmiştir” açıklamasının mutlaka görülmesi ve ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekiyor.

Başvuru ücreti ödeme işlemleri 20 Ocak'ta, bankadan ödeme yapacak adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler” alanından kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecek. Süresi içerisinde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların, başvuruları tamamlanmamış sayılacak.