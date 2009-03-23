Üniversite aşkına döndü

Karsamba grubuyla birlikte Hayal Kahve'de sahne almaya başlayan Timuçin Esen'in müzik aşkının üniversite yıllarına kadar uzandığı ortaya çıktı.



Perşembe geceleri Hayal'de



"Hırsız Polis" dizisi bittikten sonra ekranlardan uzak kalan Timuçin Esen, şimdilerde rock'çı kimliğiyle ön plana çıkıyor... Esen, Beyoğlu Hayal Bistro'da perşembe geceleri Karsamba grubuyla birlikte sahne alıyor. Gitarda

Eylül Biçer, basta Volkan Topakoğlu, klavyede Koray Üsülgen, davulda Tolgay Yılmaz ve vokalde Timuçin Esen'den oluşan grup daha çok hit rock şarkılarına yaptıkları cover'larla tanınıyor.



Beyoğlu'nda barlarda çalıyordu



Karsamba grubuyla farklı bir yeteneğini daha hayranlarıyla paylaşan Timuçin Esen'in çok bilinmese de müzikle olan ilişkisi lise yıllarına kadar uzanıyor. Lise yıllarında gitar çalan ünlü aktör, Beyoğlu'nda birçok barda sahne aldı. Esen'im müzik aşkı ünlü müzik yazarı Mehmet Tez'in de üyesi olduğu Network isimli bir grupla üniversite yıllarının sonuna kadar da devam etti. Esen'in oyunculuğa başladıktan sonra müziğe ara verse de zaman zaman

besteler yaptığı söyleniyor.

