Üniversite adayına yılda 3 sınav hakkı

CHP’nin “Eğitim” raporunda öncelikli olarak, yaklaşık 22 milyon öğrencinin bulunduğu Türkiye’de eğitimin şu andaki durumu masaya yatırıldı. 2009 yılı rakakmalarına göre, Türkiye’de eğitim için kamu kaynaklarından yapılan harcamanın 2.9 milyar ABD doları olduğu vurgulanırken bu rakamın devlet bütçesi içindeki payının % 14,7, milli gelire oranının ise % 3,5 olduğuna dikkat çekildi. “Eğirtim harcamalarının GSMH’ye oranı açısından Türkiye çok geri bir durumdadır” denilen raporda Honduras, Fildişi Sahilleri gibi ülkelerde dahi eğitime ayrılan pay GSMH’nin % 4’ünün üzerinde olduğu ve OECD ülkeleri ortalaması % 5,7’yi bulduğu açıklandı.Raporda, eğitim sistemine ilişkin mevcut durumunsonucu olarak, Türkiye’de öğrenci başarısı genel olarak çok düşük olduğu, öğrenci başarısının, okul türlerine göre önemli ölçüde değiştiği, öğrencilerin yeterlilik düzeyleri arasında bölgesel olarak da önemli farklılıklar gözlemlendiği anlatıldı Aynı okul türü içerisindeki olular arası farkların büyüklüğüne de dikkat çekildi.Raporda, tüm bu kötü sonuçların ortadan kalkması için CHP’nin yapmaya söz verdiği değişiklikler şöyle sıralandı:- Devletin kendi eliyle eğitimde eşitsizlik yarattığı okul türleri sayısı üçe indirilecek- İlköğretimden ortaöğretime sınavsız geçilecek- Her adaya üniversiteye girmek için ‘YILDA ÜÇ KEZ’ şans tanınacak- Öğrenciler ‘randevulu sistem’ ve ‘kişiye özel’ sınavla istedikleri an sınava girebilecek- Üniversite sınavları aşamalı olarak kaldırılacak- Özel okul ve meslek kurslarına dönüştürülecek dershaneler gündemden çıkacak- İhtiyacı olan ailelere aylık ödeme yapılacak, okullarda ücretsiz yemek dağıtılacak, kitap-kırtasiye yardımı yapılacak- Her öğrenciye bilgisayar verilecek, internete sansürsüz erişim sağlanacak