Üniversite adayı genç intihar etti

T24 - Şifre skandalıyla gündeme oturan Yükseköğrenime Geçiş Sınavı’na (YGS) giren 19 yaşındaki İsmail Paslanmaz, evde kendini kabloyla tavana asarak intihar etti.



Paslanmaz’ın girdiği YGS’deki şifre tartışmaları nedeniyle bunalıma girdiği, ayrıca kız arkadaşıyla da tartıştığı için intihar ettiği öne sürüldü.





Nevşehir merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerindeki iki katlı evde ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki İsmail Paslanmaz, iddiaya göre ailesine ders çalışacağını söyleyerek, üst kattaki odasına çıktı. Kapıyı içeriden kilitleyen Paslanmaz, odadaki telefon kablosuyla kendini tavana asarak canına kıydı. Oğullarından bir süre haber alamayan ailesi durumdan şüphelenerek odasına gittiğinde, kapıyı açamayınca durumu polise bildirdi.





Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri kapıyı zorlayarak açtıklarında, İsmail’in tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirirken, İsmail Paslanmaz’ın girdiği YGS’deki şifre tartışmaları nedeniyle bunalıma girdiği, ayrıca kız arkadaşıyla da tartıştığı için intihar ettiği öne sürüldü.



