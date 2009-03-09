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Universiade'ın ev sahibi çekildi

Küresel ekonomik kriz, Polonya'nın Poznan kentini 2015 Üniversite Oyunları'na ev sahipliği adaylığından etti.

09 Mart 2009 02:00

Küresel ekonomik kriz, Polonya'nın Poznan kentini 2015 Üniversite Oyunları'na ev sahipliği adaylığından etti.

Poznan kenti Vali sözcüsü Maciej Milewicz, yaptığı açıklamada, Polonya hükümetinin, 2015 adaylığı için 20 milyon avro ayırdığını fakat geçen ay itibarıyla etkisini iyice arttıran ekonomik kriz nedeniyle uzun süreli ve yüksek maliyetli yatırımların, ülke genelinde durdurulduğunu duyurdu.

Milewicz, hükümet bundan sonra daha kısa süreli ve küçük yatırımlara yöneleceği için adaylıktan çekildiklerini bildirdi.

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