-UNIVERSIADE'A KATILACAK SPORCULAR ÜNİVERSİTELERİNDE SIKINTILI ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Kılavuz, Erzurum 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda (Universiade Erzurum 2011) yer alacak milli takım sporcularının, okudukları üniversitelerle ilgili olarak sıkıntılar yaşadığını söyledi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kılavuz, 27 Ocak-6 Şubat 2011 tarihleri arasında düzenlenecek oyunlar öncesindeki kamp çalışmalarının öğrenim dönemine denk geldiğini hatta birçok üniversitenin bu tarihlerde henüz yarı yıl tatiline girmediğini belirterek, ''Üniversitelerde okuyan milli takım sporcularımızın kamplara katılacak olmalarından dolayı okullarından uzak kalmaları ve devamsızlık yapmaları bizlere büyük sorun yaratıyor. Şu anda bu konu için sporcularımızın okudukları üniversitelerle görüşüyoruz. Üniversitelerde dönem dondurulması sporcuların tercih ettiği bir durum değil. Onların derslerinden geri kalma konusundaki endişelerini kafalarından atmaya çalışıyoruz. Bu da kolay olmuyor. Bazı üniversiteler devamsızlık konusunu hoşgörüyle karşılıyor. Bazıları ise sorun çıkarıyor'' dedi. Milli takım sporcularının oyunlarda mücadele edebilmek adına kanunen izin alma haklarının olduğunu kaydeden Kılavuz, şunları söyledi: ''Ancak sporcularımız derslerinden de geri kalmak istemiyorlar. Her üniversitenin ayrı bir düşüncesi var. Biz de hepsini bir noktada birleştirmeye uğraşıyoruz. Sonuçta oyunlar için kurulacak milli takım, üniversitede okuyan sporculardan oluşacak. Okul konusuyla ilgili olarak milli takımda kalıp kalmama tercihlerini, sporcularımızın kendileri belirleyecek. Biz de bu karara saygı duymak durumundayız. Biz tabii bu tür sorunlar karşısında önceden tedbirimizi almaya çalıştık ve aday kadrolara çağrılan sporcu sayısını çok geniş tuttuk. Her açıdan oyunlarda mücadele edecek en ideal kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Sporcularımızın da milli duyguları gerçekten çok yüksek. Bir çok sporcumuzun milli takımdan yana bir karar vereceğini düşünüyoruz.'' -TAMER: ''OYUNLARDA YER ALIP ALMAMA TERCİHİ, SPORCUNUN KENDİSİNE AİT''- Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Kemal Tamer ise, birçok uluslararası organizasyonun üniversitelerin öğrenim dönemin denk geldiğini belirterek, sporcuların milli takım kadrolarında yer alıp almama konusundaki kararı kendilerinin aldığını söyledi. Erzurum 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda birçok üniversitenin yarı yıl tatilinde olacağını belirten Tamer, görüşlerini şöyle dile getirdi: ''Ancak bazı üniversiteler, oyunların yapılacağı tarihte açık olacak. Bizler üniversitelerde okuyan milli sporcularımızın oyunlarda yer alabilmesi adına gerekli yazıları ve işlemleri üniversitelere gönderiyoruz. Sporcularımızın kanunen oyunlarda yer alma hakkı bulunuyor. Ancak bazı sporcular oyunlar sebebiyle okula gidemedikleri için derslerin sınavlarına tek başına girmek istemiyor. Tabii ki okullarından geri kalmak istemeyen sporcularımız olabilir. Ancak ortada milli bir durum söz konusu. Tercihi sporcularımızın kendileri yapacak. Ben, adı 'üniversite oyunları' olan bu organizasyonda, üniversitelerde okuyan bir çok milli sporcumuzun yer alacağına inanıyorum''