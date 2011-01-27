-UNIVERSIADE 2011 ERZURUM İÇİN HATIRA PARA İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Darphane ve Damga Genel Müdürlüğünce, Erzurum'da yapılacak 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları dolayısıyla hatıra para basıldı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 5 farklı kıtadan Türkiye'ye gelen katılımcıları kucaklamanın ve oyunlara ev sahipliği yapmanın gururu yaşanırken, tarihe bir iz bırakmak adına gümüş, bronz ve pirinçten oluşan 6 çeşit hatıra para basıldığı belirtildi. ''Erzurum 2011-Kayak'' ve ''Erzurum 2011-Hokey'' isimleriyle hazırlanan hatıra paraların satış fiyatının gümüş olanlar için 45 TL, bronz ve pirinç olanlar için ise 20 TL olarak belirlendiği kaydedildi.