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Dünya

UNITAS Gold tatbikatı başladı

21 Nisan 2009 10:54

ABD ve Almanya ile Amerika kıtasının bazı devletlerine ait donanmaların katıldığı 2 günlük deniz tatbikatı, Florida'nın Atlantik açıklarında başladı.

Korsanlık ve uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele eğitimini içeren UNITAS Gold tatbikatına ABD, Kanada ve Almanya'nın yanı sıra Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Meksika, Peru ve Uruguay katılıyor.

Tatbikat sırasında denizciler ile diğer askeri birliklerin denizaltında mücadele, helikopter ve amfibik operasyonlar gibi faaliyetlerine yer verileceği belirtildi.

ABD 4. Filosunun ev sahipliği yaptığı tatbikata yaklaşık 25 gemi, 4 denizaltı, 6500 denizci ile 50 uçak katılıyor.

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