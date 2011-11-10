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Spor

Union Olimpija: 70

10 Kasım 2011 00:22

-Union Olimpija: 70 - Galatasaray Medical Park: 79 LJUBLJANA (A.A) - 09.11.2011 - THY Avrupa Ligi (D) Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Medical Park, grubundaki 4. maçında deplasmanda Slovenya'nın Union Olimpija takımını 79-70 yenerek, 2. galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya oldukça iyi başlayan Galatasaray Medical Park, ilk çeyreği 27-23 üstün geçerken, devreyi de 44-37 önde tamamladı. 3. periyotta özellikle rakibinin skorer oyuncularını durdurmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, Shipp ve Songaila'nın üst üste basketleriyle rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve periyodu 57-56 üstün geçti.  Büyük bir çekişmenin yaşandığı son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray Medical Park, Furkan Aldemir'in boyalı alandaki etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmadan da 79-70 galip ayrıldı.

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