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Spor

Unifree Bonus Parkur Racing sezona zaferle başladı

Bonus - Unifree Parkur Racing’in deneyimli ekibi Engin Kap – Erhan Arıkan ikilisi ipi göğüsleyen isimler oldu

19 Nisan 2016 18:00

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın hafta sonu İzmir’de Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından organize edilen ilk yarışı Ege Rallisi’nde Historic Kategorisinin galibi, Bonus - Unifree Parkur Racing’in deneyimli ekibi Engin KapErhan Arıkan oldu.

Ford Escort MK2 ile yarışan Engin Kap, 2 gün süren asfalt zeminli yarışta Historic Kategorisinde liderliğini yarış boyunca koruda ve finişe de birinci sırada ulaştı.

Bonus – Unifree Parkur Racing’in diğer ekibi Burak Türkkan – Onur Aslan ikilisi ise yaşadıkları şanssızlık nedeni ile 4’üncü sırada finiş gördüler. Ege Rallisi’ni genel klasmanda ise Yağız Avcı birinci sırada bitirdi.
 

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