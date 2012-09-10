Üniformalı Başbuğ fotoğrafına teşhise tepki

İlker Başbuğ'un, Kara Kuvvetleri Komutanıyken çekilmiş üniformalı fotoğrafının duruşma salonundaki dev ekrana yansıtılarak, o sırada ifadesini veren tanığa teşhis ettirilmesine Başbuğ'un avukatı tepki gösterdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen Ergenekon Davası'nda Tanık olarak dinlenen Nuri Yıldırım, "Mesleğiniz nedir?" sorusu üzerine Milli Savunma Bakanlığı’nda görevli subay olduğunu söyledi. Tanık Yıldırım, "2009 Mayıs ayında Bilgi Destek Dairesi İdari İşler Kısım Amirliği'ne atandım. Bilgi Destek Dairesi İdari İşler Kısım Amirliği'nde atanmamın ardından benden kredi kartı almam istendi. Usulün böyle olduğu söylendi. Kredi kartı çıkarttım ancak hiç kullanmadım" dedi. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, bir gazetede "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nın yayımlanmasının ardından Bilgi Destek Dairesi'nde yoğun bir evrak kırpma işleminden bahsedildiğini belirterek tanığa bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu.

Tanık Yıldırım “Bilgi Destek Daire Başkanlığı’na vekalet eden Mustafa Bakıcı’nın emir astsubayı gece 22.00’de gelip komutanın personelin çağrılmasını emrettiğini söyledi. Ben de listeden şube müdürlerini ve personeli arayıp çağırdım" dedi. "Kimleri çağırdınız?" sorusu üzerine tanık Yıldırım "Ziya İlker Göktaş'ı , Hulusi Gülbahar'ı aradım. Listede kim varsa aradım" dedi. Pekgüzel’in “Gelen şube müdürleri ne yaptılar" sorusu üzerine Nuri Yıldırım “Ben odamdaydım, bilmiyorum" diye yanıt verdi. Pekgüzel’in “Normal bir vatandaş bile merak eder. Kaç yıllık askersiniz. Gece çalışıyorlar. Merak etmeniz mi?" diye sordu. Nuri Yıldırım, şubeye yeni atandığı için bilmediğini belirterek “Gece 02.00 sıralarında gittiğimde koridorda 3-4 siyah poşet vardı" dedi. Nuri Yıldırım, bilgisayarlarda 35 kez güvenli sil işlemi yapıldığından da haberi olmadığını sözlerine ekledi.

Tanığa sanıkların fotoğrafları gösterildi

Bu arada mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese, davada yargılanan bazı tutuklu sanıkların fotoğraflarını duruşma salonunda bulunan ekrana yansıtarak tanık Nuri Yıldırım'a tanıyıp tanımadığını sordu. Nuri Yıldırım da aralarında Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un fotoğrafının da bulunduğu sanıkları tanıdığını söyledi. Tanığa soru sorma işleminin tamamlanmasının ardından söz alan İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, fotoğraf teşhisi sırasında müvekkilinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı sırasında çekilmiş fotoğraflarının gösterildiğine dikkat çekerek “Müvekkilim İlker Başbuğ’un resmi kıyafetle çekilmiş fotoğraflarının gösterilmesinden vazgeçilmesini, sivil kıyafetle ya da duruşmalarda çekilmiş fotoğraflarının gösterilmesini talep ediyorum" dedi. Duruşma yarın saat 08.45'e ertelendi.

'TSK'nın yargılandığını bir kez daha ispatlamaktadır'

Avukat İlkay Sezer, müvekkili İlker Başbuğ’un üniformalı fotoğraflarının duruşmada tanıklara gösterilmemesi talebine ilişkin basın mensuplarının soruları üzerine sözlü olarak şu açıklamayı yaptı: "Tanıklara gösterilen fotoğraflar nedeniyle, Başbuğ’un Kara Kuvvetleri Komutanıyken çekilmiş, arkasında Türk bayrağı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı forsunun bulunduğu üniformalı fotoğrafının gösterilmesi ile TSK’nın yargılandığını bir kez daha ispatlamaktadır. Bu nedenle müvekkilimin bu fotoğrafının dosyadan çıkarılmasını talep ettim."