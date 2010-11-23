-UNICS KAZAN: 80 - BANVİT: 52 ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Basketbol ULEB Erkekler Avrupa Kupası (A) Grubunda mücadele eden Banvit, ikinci maçında deplasmanda Rusya'nın Unics Kazan takımına 80-52 kaybederek ilk yenilgisini aldı. Ukraynalı Volodimr Drabikovsky ve Sergiy Zashchuck ile Sırp Marko Juras'ın düdük çaldığı maça iyi başlayamayan Banvit, 1. periyotu 27-13, devreyi de 50-25 geride tamamladı. İkinci yarıda da istediği oyunu sergileyemeyen Banvit, 3. periyotu 68-39 geride tamamlarken maçı da 80-52 kaybeden taraf oldu. Banvit, grubundaki üçüncü maçında 30 Kasım Salı günü deplasmanda Almanya'nın Ewe Baskets Oldenburg takımıyla karşılaşacak.