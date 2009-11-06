UniCredit'ten Türkiye'ye 5 yılda 30 milyar dolar

Türkiye'yi 'daha stratejik' ülkeler kategorisine alan UniCredit. 5 yılda 30 milyar dolar finansman sağlayacaklarını söyledi.

Global bazda 1 trilyon euro bilanço büyüklüğüne sahip olan UniCredit, Türkiye'de finansman atağına kalktı. İtalyan devi, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın altyapı yatırımları için verdiği açık çeke "5 yıl boyunca her yıl 6'şar milyar dolarlık proje finanse edeceğiz" cevabını verdi. Odaklanılacak projelerin hangileri olacağına ilişkin mesaj ise UniCredit'in tepesindeki bir isimden geldi. UniCredit Yönetim Komitesi ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Üyesi Vittorio Ogliengo, 5 yılda toplam 30 milyar dolar akıtacakları projelerin enerji ile gaz, ulaşım ve altyapı projeleri olacağını söyledi.





Krizi ve Türkiye'deki pozisyonlarını da değerlendiren Ogliengo, şu bilgileri verdi: "Biz Türkiye'de kriz zamanında da vardık. En kötü günlerde bile burada kaldık. Zaten en kötüsünü de atlatmış durumdayız. Bütün bunlar olurken Kırgızistan, Bulgaristan, Baltık, Kazakistan ve Rusya'da yatırımlarımızı yapmaya devam ettik. Hiçbirinden de kriz döneminde çıkmayı düşünmedik. Krizi atlatmış ve bu kadar tecrübe kazanmışken başka yeni gelişmelerin bizim bu pazarlardan çıkmamızı sağlayacağını düşünmüyorum. Özellikle Türkiye için böyle bir tartışma bile sözkonusu değil. Daha doğrusu böyle bir tartışma Türkiye için hiçbir zaman olmadı. Türkiye için 2010'un çok daha iyi ve gelişmeye açık olacağını düşünüyorum." Böylece Ogliengo Yapı Kredi'nin kriz nedeniyle Türkiye'den çıkacağına yönelik çıkan dedikoduları da net bir dille yalanlamış oldu.

Türkiye 'daha stratejik' ülke





Türkiye'nin stratejik önemine de vurgu yapan ve "Biz bir ülkenin stratejik olup olmadığını iki seviyede değerlendiriyoruz" diyen Ogliengo, UniCredit için stratejik olan 22 ülke içerisinde Türkiye'nin de yer aldığını ifade etti. İspanya ve Fransa'nın kendileri açısından stratejik ülkeler arasına girmediğini belirten Ogliengo, "O nedenle oralarda yokuz" dedi. İtalya, Avusturya, Almanya, Polonya, Rusya, Türkiye'nin kendileri için stratejik olduğunu kaydeden Ogliengo, Orta ve Doğu Avrupa'da nispeten küçük görünen ülkelere de önem verdiklerini belirtti. Ancak Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin stratejik olarak daha önemli olduğunu kaydeden Ogliengo, "Ekonomileri hem daha gelişmiş ülkeler. Aynı zamanda kendileri de kaynak üretebiliyor. Diğer ülkeler nispeten küçük ve kendileri kaynak üretemiyor. Bizim onlara kaynak aktarmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben çizgiyi stratejik ve daha stratejik arasında çiziyorum. Türkiye bizim için daha stratejik ülkelerden biri" diye konuştu.

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