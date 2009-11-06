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Ekonomi

UniCredit'ten Türkiye'ye 5 yılda 30 milyar dolar

Türkiye'yi 'daha stratejik' ülkeler kategorisine alan UniCredit. 5 yılda 30 milyar dolar finansman sağlayacaklarını söyledi.

06 Kasım 2009 02:00

Türkiye'yi 'daha stratejik' ülkeler kategorisine alan UniCredit.  5 yılda 30 milyar dolar finansman sağlayacaklarını söyledi.
 
Global bazda 1 trilyon euro bilanço büyüklüğüne sahip olan UniCredit, Türkiye'de finansman atağına kalktı. İtalyan devi, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın altyapı yatırımları için verdiği açık çeke "5 yıl boyunca her yıl 6'şar milyar dolarlık proje finanse edeceğiz" cevabını verdi. Odaklanılacak projelerin hangileri olacağına ilişkin mesaj ise UniCredit'in tepesindeki bir isimden geldi. UniCredit Yönetim Komitesi ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Üyesi Vittorio Ogliengo, 5 yılda toplam 30 milyar dolar akıtacakları projelerin enerji ile gaz, ulaşım ve altyapı projeleri olacağını söyledi.

Krizi ve Türkiye'deki pozisyonlarını da değerlendiren Ogliengo, şu bilgileri verdi: "Biz Türkiye'de kriz zamanında da vardık. En kötü günlerde bile burada kaldık. Zaten en kötüsünü de atlatmış durumdayız. Bütün bunlar olurken Kırgızistan, Bulgaristan, Baltık, Kazakistan ve Rusya'da yatırımlarımızı yapmaya devam ettik. Hiçbirinden de kriz döneminde çıkmayı düşünmedik. Krizi atlatmış ve bu kadar tecrübe kazanmışken başka yeni gelişmelerin bizim bu pazarlardan çıkmamızı sağlayacağını düşünmüyorum. Özellikle Türkiye için böyle bir tartışma bile sözkonusu değil. Daha doğrusu böyle bir tartışma Türkiye için hiçbir zaman olmadı. Türkiye için 2010'un çok daha iyi ve gelişmeye açık olacağını düşünüyorum." Böylece Ogliengo Yapı Kredi'nin kriz nedeniyle Türkiye'den çıkacağına yönelik çıkan dedikoduları da net bir dille yalanlamış oldu.
 
Türkiye 'daha stratejik' ülke

Türkiye'nin stratejik önemine de vurgu yapan ve "Biz bir ülkenin stratejik olup olmadığını iki seviyede değerlendiriyoruz" diyen Ogliengo, UniCredit için stratejik olan 22 ülke içerisinde Türkiye'nin de yer aldığını ifade etti. İspanya ve Fransa'nın kendileri açısından stratejik ülkeler arasına girmediğini belirten Ogliengo, "O nedenle oralarda yokuz" dedi. İtalya, Avusturya, Almanya, Polonya, Rusya, Türkiye'nin kendileri için stratejik olduğunu kaydeden Ogliengo, Orta ve Doğu Avrupa'da nispeten küçük görünen ülkelere de önem verdiklerini belirtti. Ancak Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin stratejik olarak daha önemli olduğunu kaydeden Ogliengo, "Ekonomileri hem daha gelişmiş ülkeler. Aynı zamanda kendileri de kaynak üretebiliyor. Diğer ülkeler nispeten küçük ve kendileri kaynak üretemiyor. Bizim onlara kaynak aktarmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben çizgiyi stratejik ve daha stratejik arasında çiziyorum. Türkiye bizim için daha stratejik ülkelerden biri" diye konuştu.
 
Satın almalar hızlanacak

Krizin 2011'e kadar tam bitmeyeceği tahmininde bulunan Ogliengo, krizde en kötüsünün atlatıldığına inanıyor. Piyasalarda belli iniş çıkışlar ve volatilite olabileceğine dikkat çeken Ogliengo, genel olarak bütün Avrupa için nispeten ölçülü bir büyüme öngördüklerini belirtti. Ogliengo, 2010'da ise birleşme ve satın almaların hız kazanacağını ve dolayısıyla yatırım bankacılığı pazarının da hareketleneceğinin altını çizerken, bir diğer hacim artışının da hükümetlerin de desteklediği, stratejik öneme sahip emtia ve proje finansmanı alanlarında yaşanacağını söyledi.

Bakan Yıldırım'dan özel finansmana açık çek

UniCredit'in dördüncüsünü bu yıl düzenlediği Uluslararası Proje ve Altyapı Konferansı'nda konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 2023 yılına gelirken Türkiye'nin önünde enerji, ulaşım ve iletişim alanında 100 tane projesi bulunduğunu ve bunların parasal hacminin 400 milyar dolar olduğunu belirtti. Yıldırım, "Biz bütçeden taş çatlasa 150 milyar dolar para ayırırız. Geriye kalan 250 milyar doları mutlaka dış kaynaklardan temin etmemiz lazım" dedi.

Küresel ticaretin öldüğü, güvenin kaybolduğu ortamda yola yatırım yapılması fikrini savunan Yıldırım, "Krizden çıkınca küresel rekabetinizi artırırsınız, üstüne bir de seçim kazanırsınız" dedi.

11 bin kilometrelik bölünmüş yolun hepsini sıcak asfalt yapacaklarını da söyleyen Yıldırım, yöntemi ise şöyle özetledi: "Peşin yap, taksitle öde şeklinde bir model olacak. Asfaltçılar, finansçılarla anlaşacaklar ve kendi finansmanlarını sağlayacaklar. Sonra biz yıllara bölerek ödeyeceğiz. 2010'da ihtiyaçların önceliğine göre bu projeye başlayacağız."

 

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