UniCredit'ten Türkiye'ye 5 yılda 30 milyar dolar

Türkiye'yi 'daha stratejik' ülkeler kategorisine alan UniCredit. 5 yılda 30 milyar dolar finansman sağlayacaklarını söyledi.
Global
bazda 1 trilyon euro bilanço büyüklüğüne sahip olan UniCredit,
Türkiye'de finansman atağına kalktı. İtalyan devi, Ulaştırma Bakanı
Binali Yıldırım'ın altyapı yatırımları için verdiği açık çeke "5 yıl
boyunca her yıl 6'şar milyar dolarlık proje finanse edeceğiz" cevabını
verdi. Odaklanılacak projelerin hangileri olacağına ilişkin mesaj ise
UniCredit'in tepesindeki bir isimden geldi. UniCredit Yönetim Komitesi
ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Üyesi Vittorio Ogliengo, 5 yılda toplam 30
milyar dolar akıtacakları projelerin enerji ile gaz, ulaşım ve altyapı
projeleri olacağını söyledi.
Krizi
ve Türkiye'deki pozisyonlarını da değerlendiren Ogliengo, şu bilgileri
verdi: "Biz Türkiye'de kriz zamanında da vardık. En kötü günlerde bile
burada kaldık. Zaten en kötüsünü de atlatmış durumdayız. Bütün bunlar
olurken Kırgızistan, Bulgaristan, Baltık, Kazakistan ve Rusya'da
yatırımlarımızı yapmaya devam ettik. Hiçbirinden de kriz döneminde
çıkmayı düşünmedik. Krizi atlatmış ve bu kadar tecrübe kazanmışken
başka yeni gelişmelerin bizim bu pazarlardan çıkmamızı sağlayacağını
düşünmüyorum. Özellikle Türkiye için böyle bir tartışma bile sözkonusu
değil. Daha doğrusu böyle bir tartışma Türkiye için hiçbir zaman
olmadı. Türkiye için 2010'un çok daha iyi ve gelişmeye açık olacağını
düşünüyorum." Böylece Ogliengo Yapı Kredi'nin kriz nedeniyle
Türkiye'den çıkacağına yönelik çıkan dedikoduları da net bir dille
yalanlamış oldu.
Türkiye 'daha stratejik' ülke
Türkiye'nin
stratejik önemine de vurgu yapan ve "Biz bir ülkenin stratejik olup
olmadığını iki seviyede değerlendiriyoruz" diyen Ogliengo, UniCredit
için stratejik olan 22 ülke içerisinde Türkiye'nin de yer aldığını
ifade etti. İspanya ve Fransa'nın kendileri açısından stratejik ülkeler
arasına girmediğini belirten Ogliengo, "O nedenle oralarda yokuz" dedi.
İtalya, Avusturya, Almanya, Polonya, Rusya, Türkiye'nin kendileri için
stratejik olduğunu kaydeden Ogliengo, Orta ve Doğu Avrupa'da nispeten
küçük görünen ülkelere de önem verdiklerini belirtti. Ancak Rusya ve
Türkiye gibi ülkelerin stratejik olarak daha önemli olduğunu kaydeden
Ogliengo, "Ekonomileri hem daha gelişmiş ülkeler. Aynı zamanda
kendileri de kaynak üretebiliyor. Diğer ülkeler nispeten küçük ve
kendileri kaynak üretemiyor. Bizim onlara kaynak aktarmamız gerekiyor.
Dolayısıyla ben çizgiyi stratejik ve daha stratejik arasında çiziyorum.
Türkiye bizim için daha stratejik ülkelerden biri" diye konuştu.
Satın almalar hızlanacak
Krizin 2011'e kadar
tam bitmeyeceği tahmininde bulunan Ogliengo, krizde en kötüsünün
atlatıldığına inanıyor. Piyasalarda belli iniş çıkışlar ve volatilite
olabileceğine dikkat çeken Ogliengo, genel olarak bütün Avrupa için
nispeten ölçülü bir büyüme öngördüklerini belirtti. Ogliengo, 2010'da
ise birleşme ve satın almaların hız kazanacağını ve dolayısıyla yatırım
bankacılığı pazarının da hareketleneceğinin altını çizerken, bir diğer
hacim artışının da hükümetlerin de desteklediği, stratejik öneme sahip
emtia ve proje finansmanı alanlarında yaşanacağını söyledi.
Bakan Yıldırım'dan özel finansmana açık çek
UniCredit'in
dördüncüsünü bu yıl düzenlediği Uluslararası Proje ve Altyapı
Konferansı'nda konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 2023 yılına
gelirken Türkiye'nin önünde enerji, ulaşım ve iletişim alanında 100
tane projesi bulunduğunu ve bunların parasal hacminin 400 milyar dolar
olduğunu belirtti. Yıldırım, "Biz bütçeden taş çatlasa 150 milyar dolar
para ayırırız. Geriye kalan 250 milyar doları mutlaka dış kaynaklardan
temin etmemiz lazım" dedi.
Küresel
ticaretin öldüğü, güvenin kaybolduğu ortamda yola yatırım yapılması
fikrini savunan Yıldırım, "Krizden çıkınca küresel rekabetinizi
artırırsınız, üstüne bir de seçim kazanırsınız" dedi.
11 bin
kilometrelik bölünmüş yolun hepsini sıcak asfalt yapacaklarını da
söyleyen Yıldırım, yöntemi ise şöyle özetledi: "Peşin yap, taksitle öde
şeklinde bir model olacak. Asfaltçılar, finansçılarla anlaşacaklar ve
kendi finansmanlarını sağlayacaklar. Sonra biz yıllara bölerek
ödeyeceğiz. 2010'da ihtiyaçların önceliğine göre bu projeye
başlayacağız."