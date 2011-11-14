-Unicredit 10,64 milyar avro zararda MİLANO (A.A) - 14.11.2011 - İtalyan bankası Unicredit, yılın üçüncü çeyreğinde 10,64 milyar avro (14,48 milyar dolar) zarar etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Unicredit, yılın üçüncü çeyreğinde 10,64 milyar avro net zarar etti. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 334 milyon avro net kar elde eden banka, 7,5 milyar avroya kadar sermaye artırımına gidecek ve bu yıl temettü dağıtmayacak. Toplam 62 bin kişiye istihdam sağlayan Unicredit ayrıca, 2015 yılı sonuna kadar İtalya'daki 5 bin 200 çalışanını işten çıkaracak. Unucredit, 2013 yılına kadar 3,8 milyar avro, 2015'e kadar ise 6,5 milyar avro net kar elde etmeyi hedefliyor. Avrupa Bankacılık Otoritesi, Unicredit'in 7,4 milyar avro ek sermayeye ihtiyacı olduğunu belirtmişti.