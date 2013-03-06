UNICEF'ten İsrail'e ağır suçlama: Filistinli çocuklara kötü muamele sistematik

UNİCEF, yayımlandığı raporda, başka hiçbir ülkede çocukların sistematik olarak askeri çocuk mahkemeleri tarafından yargılanmadığını belirtti.

Raporda, her yıl 12-17 yaşındaki, çoğu erkek, yaklaşık 700 Filistinli çocuğun İsrail askerleri, polisi ya da güvenlik güçlerince gözaltına alındığı, sorgulandığı ve tutuklandığı vurgulandı.

Çocukların, silahlı askerlerce evlerinden gece yarısı ve sabaha karşı, elleri ve gözleri bağlı halde götürüldüğünün belirtildiği raporda, sorgulama sırasında yanlarında avukatın ya da bir aile bireyinin bulunmadığı kaydedildi.

13 yaş ve altındaki çocukların taş atmaktan 6 aya kadar hapse mahkum edildiğini, 14 yaşından sonra ise 10 yıla kadar hapsedilebildiklerini belirten UNİCEF, hedef hareket eden bir araç olduğunda cezanın 20 yıl hapse kadar çıkabildiğine dikkati çekti.

Raporda, bu uygulamaların çocukları koruyan uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilerek, uluslararası kurallara uymak için bir dizi önlem alınması çağrısında bulunuldu.

İsrail'den çocukların gece yarısı tutuklanmasını ve elleri ile gözlerinin bağlanmasının sınırlandırılmasını, bunun yanı sıra çocukların ve ailelerinin tutuklama nedeni konusunda Arapça olarak bilgilendirilmesini isteyen UNİCEF, ayrıca sorgulama sırasında bir avukatın ve bir aile bireyinin bulunmasının gerekliliğini vurguladı.