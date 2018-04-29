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BBC Türkçe

Unicef'ten anne babalara tavsiyeler: Çocuklarınızı mavi balina intihar oyunundan nasıl korursunuz?

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), intiharlarla ilişkilendirilen Mavi Balina oyunundan çocukların nasıl korunacağına yönelik ebeveynlere 11 maddelik tavsiye yayımladı.

29 Nisan 2018 20:30

Dünya çapında gençler arasında intihar vakalarıyla ilişkilendirilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Mavi Balina oyunundan çocukların nasıl korunacağına yönelik tavsiyeler yayımladı.

UNICEF'in ebeveynlerin çocuklarını Mavi Balina intihar oyunundan nasıl koruyabileceğine ilişkin 11 tavsiyesi şöyle:

Mavi Balina oyunuyla ilişkili olduğu ifade edilen intihar haberleri kısa sürede dünyanın farklı ülkelerinden gelmeye başlamış, oyununun yaratıcısı Rusya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak bu intihar vakalarının son bulmasını sağlamadı.

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor.

50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.

50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor.

'Mavi Balina' adlı oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj da yaptığı ve bu şekilde oyunda kalmaya zorladıkları ifade ediliyor.

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