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UNICEF'İN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI 4 SPOR KULÜBÜ ARASINA GALATASARAY DA GİRDİ

Haber - Kamera: Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Barcelona, Manchester United ve Olympiakos'tan sonra Galatasaray da UNICEF ile iş birliğine imzayı atttı  Galatasaray Başkanı Özbek: "Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile yapılan bu iş birliğine destek olmaya ve

20 Eylül 2017 15:11

Haber - Kamera: Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA
Barcelona, Manchester United ve Olympiakos\'tan sonra Galatasaray da UNICEF ile iş birliğine imzayı atttı 
Galatasaray Başkanı Özbek: \"Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile yapılan bu iş birliğine destek olmaya ve el vermeye davet ediyorum\"
Galatasaray, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ile çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak, UNICEF\'in Türkiye\'de ve dünyada yürüttüğü programlara destek sağlamak için iş birliğine imza attı. Barcelona, Manchester United ve Olympiakos\'tan sonra UNICEF\'in işbirliği yaptığı 4 spor kulübü arasına Galatasaray da girmiş oldu.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen törene; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt katıldı.
Galatasaraylı sporcuların çocuklar için dileklerini paylaştığı filmin gösteriminin ardından konuşan Dursun Özbek, \"Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile yapılan bu iş birliğine destek olmaya ve el vermeye davet ediyorum. UNICEF ile yapılan bu ortaklık bizleri de çok heyecanlandırmış ve mutlu etmiştir\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Törenden görüntüler
- Dursun Özbek, Ali Öğüdücü, Tezer Kutluk, Sanem Bilgin Erkurt konuşmalar
- Detaylar
 

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