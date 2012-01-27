-Unicef'in bu yıl 1,28 milyar dolara ihtiyacı var CENEVRE (A.A) - 27.01.2012 - BM Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), bu yıl doğal afetler ve savaşların mağduru çocuk ve kadınlara yardım edebilmesi için 1,28 milyar dolara gereksinimi bulunduğunu bildirdi. Mali ihtiyaçlarıyla ilgili raporunu yayımlayan Unicef, 2012'de 25 ülkede 97 milyon civarında insana yardım yapmayı öngördüğünü belirterek, "Teşkilatın 1,28 milyar dolara ihtiyacı var. 2011'de yapılan çağrıya oranla istenen miktar yüzde 9 azaldı" ifadesini kullandı. Unicef, son beş yılda değişik sektörler arasındaki mali bölüşüm değişmemesine karşın, 2012'de gıdaya ayrılan fonların yüzde 47 arttığını ve gıdaya ayrılan fonların 2011'de tüm ihtiyaçların yüzde 19'unu oluşturmasına karşılık bugün tüm ihtiyaçların yüzde 30'unu oluşturduğunu belirtti. Unicef'in bu yıl ihtiyacı bulunan fonlardaki düşüş, özellikle Güney Asya ile Latin Amerika ve Karayibler'in yanı sıra Pakistan ve Haiti'deki yardım gereksiniminin azalmasından kaynaklanıyor. Buna karşılık Afrika'daki birçok bölgenin yardım ihtiyacı ise arttı.