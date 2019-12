UNICEF’in ‘anaokulu projesine’ sahip çıkalım

Bunun yanı sıra anaokullarımızın teknik açıdan yetersizliği de bir başka üzücü olay.Türkiye Milli Komitesi bu konuyla ilgili maddi destek sağlamak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenliyor. Yardımcı olacak kurum ve isimlere ulaşmaya çalışıyor.“Çocuk Hakları”nda çok önemli yeri olan bu konu, UNICEF’in teknik uzmanlık ve deneyim sahibi olduğu beş ana daldan biri. Anaokuluna giden çocukların, kendine güvenen, öğrenmeye hevesli, anlamadıkları şeyleri rahatça sorabilen, yeni bilgi ve becerileri çabuk kapabilen öğrenciler oldukları gözleniyor. Kız ya da erkek olsun, bir kez okula gitmeye alışan çocuk oradan ayrılmak istemiyor ve bu ilköğretime geçişlerini kolaylaştırıyor. Türkiye’de önemli bir sorun olan eğitime, özellikle kızlarının eğitimine direnen anne babalar da bu şekilde “okul” fikrini benimsemiş oluyor.Tam bir yıl önce yeni bir atılımla anaokulu projemizi başlattık. Pek çok yörede, okul öncesi kavramının yerleşmesi için elimizden geleni yaptık. Son gezilerimizde gördük ki, öğretmenler "bize eskiden bakıcı diyorlardı, şimdi öğretmen diyorlar" şeklinde konuşuyorlar. Bu çok olumlu bir gelişme.Yine de, Batı'da tüm çocuklar eğitime anaokulundan başlarken bizdeki oran hâlâ çok düşük. Biz küçük çocuklarımızın eğitime anaokulundan başlamalarının önemli olduğunu söylüyor; bunu 'yaşama en sağlıklı başlangıç' olarak görüyoruz. Anaokuluna gitmiş olan çocukların öğrenmeye hevesli, kendine güvenen çocuklar olduğu gözleniyor. Bir küçük Fatma'mız var, onu ilk tanıdığımızda, bizlerle konuşmamak için kapı arkasına saklanırken, şimdi kendiliğinden kır çiçekleri toplayarak bizleri kapıda karşılıyor. Ali'miz tuvaleti kullanmayı, kullandıktan sonra sifonu çekmeyi, ellerini yıkamayı; Bilâl eskiden dövdüğü küçük kızlarla oynamayı hatta onları kollamayı öğrendi. Çocukların her biri şarkılar, şiirler söylüyorlar. Yüzleri gülüyor, gözleri ışıl ışıl. Anaokullarının çocukların hayatına kattığı artıları sizler de kendi çocuklarınızda, yeğenlerinizde, torunlarınızda eminim görüyorsunuzdur.Ülkemizin hâlâ acı gerçekleri var. Türkiye'de çocukların yüzde 30’una yakını yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Gelin bu çocuklarımızı daha yaşamlarının başında eksikli kılmayalım. Mümkün olduğu kadar çok çocuğa, ilkokula eşil koşullarda başlama fırsatını verelim. Çocuk bir kere anaokuluna alışmaya görsün, bir daha oradan kopamaz. Diğer yandan, özellikle kızlarımızın eğitimi için söylüyorum, okula direnen anne babalar da bu şekilde "okul" fikrine erkenden alışmış olur, kızlarının mutluluğunu gördükçe, onların ilkokula devamına mani olmazlar.İnanın, temel eğitimin her çocuk için ekmek, su kadar yaşamsal önemi var; başka türlü yoksulluğun ve cehaletin kısır döngüsünü kırabilmemiz mümkün değil.Arayı kapamamız için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu nedenle kararımız, inşaatı bitmiş devlet anaokullarının iç donanımlarının bir an evvel yapılmasına destek olmak. Bu okulların her biri çift tedrisatla 200 çocuğa hizmet edecek kapasitede. Biz, özellikle göç almış şehirlerin kenar mahallelerini, köylerin en ihtiyacı olanlarını seçiyoruz. Bu okullara çalışma masasından, dolaplara, ocaklı fırından, bulaşık makinası. büyük buzdolaplanna kadar lâzım olan her şeyi sağlayıp, hep birlikte hizmete açalım.Biliyorum, ekonomik kriz hepimizi etkiliyor; ancak çocuklarımızın krize tahammülü yok. Bizden desteğinizi lütfen esirgemeyin.Bir okulun baştan sona donanımı için 50.000TL gerekmektedir. Bugün yapacağınız 25-50- IOO-200TLlik bağışınız anaokullarının önemli ihtiyaçlarını tamamlayacak ve çocuklarımızın bir an evvel anakucağı okullara kavuşmalarını sağlayacak. UNlCEF'e 5.000 ve üzeri bağışta bulunan kişi ve kuruluşların adını okul girişlerindeki şükran plaketlerimizde belirtmek; ayrıca bütün bağışçılarımızın isimlerine, bağış miktarı belirtmeksizin, websitemizde yer vermek istiyoruz.