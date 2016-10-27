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BBC Türkçe

UNICEF: Okula saldırı kasıtlıysa savaş suçudur

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında bir okula düzenlenen ve 22 çocuk ile 6 öğretmenin ölümüne neden olan hava saldırısı için UNICEF "Kabul edilecek gibi değil. Eğer kasıtlı yapıldıysa bu olay savaş suçudur" dedi.

27 Ekim 2016 12:44

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Suriye'nin İdlib kentinde Çarşamba günü düzenlenen hava saldırısında bir okulun hedef alındığını, 22 çocuk ve 6 öğretmenin saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

UNICEF Direktörü Anthony Lake, "Çok büyük bir trajedi. Kabul edilecek gibi değil. Eğer kasıtlı yapıldıysa bu olay savaş suçudur" diyerek tepkisini gösterdi.

Suriye'deki muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib yakınlarındaki yerleşim yerlerinden Hass'a toplamda altı hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Gözlemevi saldırıları ya Suriye ordusuna ait uçakların ya da Rus jetlerinin düzenlediğini belirtti, toplamda 35 sivilin öldüğünü söyledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vitaly Çurkin, İdlib'de okulun vurulmasıyla ilgili olarak "Korkunç bir şey. Tek kelimeyle korkunç. Umarım bizim ilgimiz yoktur" yanıtını verdi.

İdlib kenti, Nusra Cephesi'ni de içinde barındıran Fetih Cephesi tarafından kontrol ediliyor.

Rusya ve Suriye, bölgede sivil - silahlı grup ayrımı gözetmeksizin hava saldırıları düzenlemekle suçlanıyor.

Özellikle Halep'te yaşanan sivil kayıplar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) içerisinde Rusya'ya uygulanan yaptırımların artırılması çağrıları yapan üye ülkeler bulunuyor.

Ancak AB şu ana kadar yaptırımlar konusunda bir görüş birliğine varabilmiş değil. Bu ay içerisinde düzenlenen AB zirvesinde liderler, Rusya'nın Halep'teki hava saldırılarını kınamıştı.

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