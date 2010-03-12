UNICEF iyi niyet elçisi Türkan Şoray

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'Çocuklar da onu o kadar seviyor'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye İyi Niyet Elçisi olan ''Türk sinemasının sultanı'' Türkan Şoray, her şeyin başının sevgi olduğunu belirterek, ''Sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek, birçok sorunun üstesinden gelebiliriz'' dedi.Nippon Otel'de düzenlenen törende konuşan Şoray, UNICEF'in Türkiye İyi Niyet Elçisi olmaktan büyük mutluluk, onur ve gurur duyduğunu vurgulayarak, dünyadaki tüm çocukların güzel bir yaşamı hak ettiğini, büyüklerin görevinin de onlara bu imkanları ve hakları sağlamak olduğunu söyledi.Şoray, çocuklara elinden geldiğince destekte bulunduğunu ama bugün bu desteğin resmileştiğini vurgulayarak, çocuklara hizmet için kendisine destek veren UNICEF'e teşekkür etti.Bu birliktelikten doğacak güçle çocuklar için daha çok hizmet yapacağına inandığını dile getiren Şoray, ''Sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek, birçok sorunun üstesinden gelebiliriz. Bugün bu güce katılmaktan son derece mutluyum'' dedi.UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi ve tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen de Türkan Şoray'ın çocukları ne kadar sevdiğini iyi bildiğini ve 30 yıl önce bir okul yaptırarak, bunu gösterdiğini vurgulayarak, ''Türkan Şoray, çocukları ne kadar seviyorsa çocuklar da onu o kadar çok seviyor'' dedi.UNICEF Ülke Ofisi Temsilcisi Reza Hossain, Türkiye'nin UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Gezen'e bu zamana kadar devam eden hizmetleri için teşekkür ederek, Türken Şoray gibi sevilen ve toplum tarafından saygı duyulan bir sanatçıyı UNICEF ailesine katmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Hossain, iyi niyet elçilerinin en önemli görevinin çocukların sesini dünyaya duyurmak olduğunu belirterek, ''Sanatçılardan oluşan iyi niyet elçileri, hükümetlerin çocuk politikalarının belirlenmesinde ve toplumları çocuklar için harekete geçirmede önemli bir misyona sahip'' dedi.Çocukların ihtiyaçlarının çok fazla olduğuna ve giderek arttığına dikkati çeken Hossain, iyi niyet elçilerinden çocuklar için seslerini yükseltmelerini istedi.Toplantıda, UNICEF'in tüm dünyada yayımlanan ''Ninni'' klibi de basına tanıtıldı.Daha önce, ilk olarak şarkıcı Nilüfer iyi niyet elçisi oldu, onu tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter ile Müjdat Gezen, yazar Ayşe Kulin ve gazeteci Tayfun Talipoğlu takip etti.