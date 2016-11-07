UNICEF: Hava kirliliği her yıl 600 bin çocuğun hayatına mâl oluyor

Time’ın haberine göre her yıl beş yaşın altındaki 600 bin çocuk hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor.

UNICEF tarafından hazırlanan rapor hava kirliliğinin görünmeyen tehlikelerine dikkat çekiyor. Toz, araç emisyonları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün minimum hava kalitesinin altında ağır fosil yakıtların kullanımıyla yaşayan beş yaş altındaki çocukların 600 bini her yıl hava kirliliği sebebiyle yaşamını yitirmekte.

Kapalı açık hava kirliliğinin sebep olduğu solunum yolu hastalıkları ve zatürre ile doğrudan bağlantı kurulabilecek hava kirliliğinin çocuklar üzerinde son derece olumsuz etkileri mevcuttur.

UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin çocukların sadece ciğerlerini değil, aynı zamanda beyin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini söylemiş ve hiçbir toplumun hava kirliliğini görmezden gelemeyeceğini vurgulamıştır.