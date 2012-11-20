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Yaşam

UNICEF: Çocuklara daha fazla zaman ayırın

UNICEF'in Almanya'daki Başkanı Daniela Schadt, 'Her çocuğun yaşam, gelişim, güvenlik ve katılım hakkı vardır' dedi

20 Kasım 2012 21:48

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü olması önemiyle çağrıda bulunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım fonu UNICEF, 'çocuklara daha fazla zaman ayırın' dedi.

1954 yılından bu yana kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü'nün bu seneki sloganı “Çocukların zamana ihtiyacı var”.

UNICEF'in Almanya'daki Başkanı Daniela Schadt, “Çocukları ciddiye alır ve onları dinlersek, çocuklarla zaman geçirmenin, cep telefonu ya da diğer nesnelerle zaman geçirmekten daha kıymetli olduğunu anlarız” diye konuştu.

Schadt, çocuk haklarına tüm dünyada öncelik tanınması gerektiğini vurgulayarak, “Her çocuğun yaşam, gelişim, güvenlik ve katılım hakkı vardır” dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ise bu özel gün için, hem günlük hayatta hem de siyasetteki tüm eylemlerde çocukların esenliğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler tarafından hayata geçirilen Dünya Çocuk Hakları Günü yaklaşık 145 ülkede kutlandığı bildirildi.

(Deutsche Welle Türkçe)

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