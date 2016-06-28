"2030'a kadar 69 milyon çocuk ölebilir"



BM Çocuklara Yardım Örgütü UNICEF, “Dünya Çocuklarının Durumu 2016“ adlı raporunu New York’ta kamuoyuna açıkladı. Raporda yer alan tahmini hesaplamalara göre, 2030 yılına kadar dünya çapında beş yaşın altındaki 69 milyon çocuk aslında önlenmesi mümkün olan hastalıklardan hayatını kaybedecek. 167 milyon çocuk yoksulluk koşullarında yaşayacak, 750 milyon kız çocuğu ise zorla evlendirilecek. UNICEF bu şartlar altında dünya çapında kalıcı kalkınma hedeflerine 14 yıl içerisinde ulaşmanın mümkün olmadığı eleştirisini de yöneltti.

BM'nin 2030 kalkınma hedefleri

BM 2030 yılına kadarki yeni kalkınma hedeflerini geçtiğimiz Eylül ayında açıklamıştı. En ivedi hedefin dünya çapında aşırı yoksullukla mücadele olduğu saptamasında bulunulmuştu. UNICEF'in saptamalarına göre yoksul ülkelerdeki çocukların kronik kötü beslenme ve beş yaşına gelmeden ölme riski zengin ülkelerdeki çocuklara kıyasla çok daha yüksek.

“Dünya Çocuklarının Durumu 2016“ adlı raporu tanıttığı konuşmasında UNICEF Genel Müdürü Anthony Lake, “Nesilleri kapsayacak mağduriyet ve yoksulluk durumunun toplumların geleceğini etkileyecek. Şimdi ya çocuklarımıza yatırım yapılmasına ya da dünyamızın daha da bölünmüş ve adaletsiz bir duruma gelmesine izin vereceğiz“ ifadelerini kullandı.

Hükümetlere daha fazla fırsat eşitliği yaratma çağrısı

Raporda yer alan analizlerde çocuklar için daha iyi bir dünyanın oluşturulmasının mümkün olduğu da vurgulanıyor ve dünya çapında hükümetlerin çocuklar için daha fazla fırsat eşitliği yaratması talep ediliyor.

UNICEF'e göre yoksulluk ve çeşitli mağduriyetler ile en etkin mücadele eğitimden geçiyor. Bu tespite rağmen dünya çapında 124 milyon çocuğun okula gitmediği de raporda kaydediliyor.

Olumlu gelişmeler de var

UNICEF olumlu gelişmelerin de altını çiziyor. 1990 yılından bu yana tam yoksulluk koşulları altında yaşayan çocukların sayısının yarı yarıya düştüğü, çocuk ölümlerinin yüzde 50'nin üzerinde azaldığı, 129 ülkede eşit sayıda kız ve erkek çocuğunun eğitim aldığı saptanıyor. Aşı kampanyaları sonucunda ise kızamık salgınlarının dünya çapında yüzde 79 oranında düşürüldüğü, 2000 ile 2014 yılları arasında 17 milyon çocuğun hayatının kurtarıldığına dikkat çekiliyor.