UNESCO’da Kütahya çinisi konferansı düzenlendi

Gülten Özbey / Paris, 12 Eylül, (DHA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü\'ndeki (UNESCO) konferansta Kütahya çinisi tanıtıldı.

Çini yapım sanatını geçtiğimiz yıl \"UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası\" listesine dahil edilmişti.

Türkiye\'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer\'in ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Londra Üniversitesi\'nden Prof. Dr. John Carswell, Mimar Sinan Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Sitare Turan Bakır ve ÇEKÜL Vakfı Genel Direktörü Yeşim Dizdaroğlu konuşma yaptı. Etkinliğe Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır ve çok sayıda konuk da katıldı.

Kütahya çiniciliğinin tanıtıldığı video gösteriminin ardından konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, \"Kütahya her yönüyle bir açık hava müzesidir\" dedi.

Belediye Başkanı Saraçoğlu, her beş aileden birinin geçimini el sanatlarından veya el sanatıyla bağlantılı diğer sektörlerden sağladığına dikkat çekti.

Saraçoğlu, bu sanatın \"fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklarında tedavisinde ve rehabilitasyon süreçlerinde kullanıldığını, mahkumlar ve sığınmacılar gibi dezavantajlı gruplar için sosyal entegrasyonunun sağlanmasında da avantajlar sağladığını\" dile getirdi.

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