UNESCO Rusya'daki Dünya Miras Komitesi toplantısını erteledi

Birleşmiş Milletler'in öncüsü olduğu UNESCO, Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenmesi planlanan Dünya Miras Komitesi toplantısını Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle erteledi.
Rusya Federasyonu'nun düzenlediği 45. Dünya Miras Komitesi'nin 19-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanıyordu. NTV'nin haberine göre; 30'dan fazla kültürel uzmanın katılması planlanan etkinliğin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle farklı bir şehirde yapılmasına karar verildi.
Komite toplantısının düzenleneceği yeni lokasyon henüz belirlenmedi. Dünya Miras Komitesi'nin toplanacağı Kazan şehri, son dönemde Ukraynalı mültecilerin sığınma alanlarından biri. Şehir aynı zamanda 16. yüzyıla ait şehir dokusunu korumasıyla UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'nde yer alıyor.