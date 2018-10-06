UNESCO kentleri bir kez daha pedallarla birleşiyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in UNESCO Dünya Mirası Listesi\'nde yer alan ilçeleri Selçuk ve Bergama\'yı pedallarla birbirine bağlamayı amaçlayan UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2018 başladı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu 2018 organizasyonu için İstasyon Meydanı\'nda tören düzenlendi. Organizasyon sorumlusu Fatih Ertürkmen\'in sunuculuğunu yaptığı programa; Selçuk Kaymakamı Ekrem inci, Selçuk Belediye Başkanı Ak Partili Dahi Zeynel Bakıcı, Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, Selçuk Gençlik Spor İlçe Müdürü Hüseyin Kılınç, Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener katıldı.

Konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Gönenç, \"UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu bir koruma projesi aslında. Bu alanların korunması ve iyi yönetilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli nokta da çevreyi, doğayı korumak için bisiklet çok önemli. Dolayısıyla bu iki noktada farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Organizasyona destek veren Selçuk Belediye Başkanımıza, Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlarımıza ve organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz\" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Bakıcı ise, kültürel bilinç ve çevresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir organizasyona katkı koymaktan duyduğu mutluluğu belirterek, \"UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne girmiş iki güzide ilçemizin müştereken gerçekleştirdiği bir bisiklet organizasyonun başlangıcına ev sahipliği yapmak bizim için onurdur. Bu organizasyon fikir babası olarak gördüğüm Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç\'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dünya kültür mirası listesine girmiş alanların en önemli özelliği bu mirasın gelecek kuşaklara bozulmadan intikal etmesini sağlamaktır. Biz de bu sorumluluğumuzu en iyi şekilde gerçekleştirme dileği içerisindeyiz\" diye konuştu.

Ayrıca Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol ve Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tura katılan bisikletçiler ve protokol üyeleri, hep birlikte hatıra fotoğrafı çekindi. Fotoğraf çekiminin ardından 300\'ü aşkın bisikletçi, dünya miraslarını pedallarla birleştirmek için Selçuk\'tan hareket etti. Selçuk Kaymakamı İnci ile belediye başkanları Bakıcı ve Gönenç turun başlangıcında Selçuk sokaklarında pedal çevirdi.

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