UNESCO, imar barışı için Türkiye'yi uyardı

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen düzenlemenin, UNESCO tarafından dünya mirası listesinde bulunan İstanbul’un tarihi yarımadasının yaklaşık yüzde 90’ınını da kapsadığı ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’ın aktardığına göre bölgede bulunan Molla Zeyrek Camisi ve çevresi, Yedikule surları ve zindanı, Sultanahmet bölgesinin yarısı, Küçük Ayasofya ile Acemoğlu Hamamı, tarihi sarnıçlar ve UNESCO’nun koruma listesindeki bazı bölgelerde silueti bozan, tarihi yapılara kadar uzanan kaçak yapılarda imar barışına başvurdu.

UNESCO’nun Türkiye’yi uyardığı ‘imar barışı’ konusunda İstanbul Tarihi Alanlar Başkanı Halil Onur da sadece tarihi yarımadanın değil, UNESCO’nun koruma listesindeki tüm yerlerin barış dışına çıkarılması gerektiğini söyledi. İstanbul Otelciler Odası Başkanı, eski AKP Milletvekili Ahmet Yaşar ise tarihi bölgede olmamalarına rağmen barıştan yararlanamayan bine yakın otel sahibi adına Cumhurbaşkanlığı'na başvurduklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, İstanbul’da tescilli binaların affa girerken, tescilli olmayanların af kapsamı dışında kaldığını belirttiler. “Bu sınırları çizmek yerine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına girmeyen ve silueti bozmayan yapılar da barıştan yararlanmalı” açıklamasında bulunan yetkililer, 650 yıllık Acemoğlu Hamamının üzerine yapılan Celal Ağa Konağının imar barışı için başvurduğunu, Küçük Ayasofya ve çevresinin barışa dahil olduğunu eklediler.