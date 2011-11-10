-UNESCO, Evliya Çelebi'yi unutmadı PARİS (A.A) - 10.11.2011 - Birleşmiş Milletler'in Bilim, Kültür ve Eğitim Teşkilatı UNESCO'nun girişimiyle, Evliya Çelebi'nin 400. doğum yıldönümü dolayısıyla 14 Kasım – 11 Aralık 2011 tarihleri arasında Paris'te bir dizi etkinlik düzenlenecek. UNESCO, Ekim 2009'da düzenlenen 35. Genel Konferansı sırasında, Evliya Çelebi'nin 400. doğum yıldönümü, 2010-2011 döneminde UNESCO'nun irtibatlandırılabileceği kutlama etkinlikleri arasına kabul etmişti. Evliya Çelebi'yi anma etkinlikleri, Türk daimi temsilciliği tarafından UNESCO'nun himayesinde, Fransa Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü (INALCO), İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Kültür Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Arap Dünyası Enstitüsü ortaklığında gerçekleştirilecek. Etkinlikler, 14-15 Kasım 2011 tarihlerinde INALCO'da ''Evliya Çelebi, 17. Yüzyıl Osmanlı Seyyahı Zamanında Avrupa'' başlıklı uluslararası bilimsel kolokyumla başlayacak. Bu toplantı, Türk ve yabancı bilim adamlarının katılımıyla düzenlenecek. Yine 14 Kasım'da Arap Dünyası Enstitüsü'nde ''Bir Osmanlı Seyyahı, Evliya Çelebi''başlıklı sergi açılacak. Ayrıca, Arap Dünyası Enstitüsü oditoryumunda aynı gün Bezmara Müzik Gurubu Evliya Çelebi dönemine ait müzik enstrümanlarının kullanıldığı bir konser verecek. Faaliyetler sırasında tarihçi Evliya Çelebi'yi anlatan, yapımcılığını ve yönetmenliğini Nurdan Arca'nın yaptığı ''İstanbul'un Tılsımları: Ne Tevatür Ne Muhakkaktır'' başlıklı belgesel film gösterilecek.