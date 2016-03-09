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Dünya
Deutsche Welle

UNESCO: 63 milyon kız çocuğu okula gidemiyor

UNESCO'nun raporuna göre, dünya genelinde 200 ülkede 63 milyon kız çocuğu okula gidemiyor

09 Mart 2016 19:31

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNESCO'nun raporuna göre, dünya genelinde 63 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Kuruluş, söz konusu kızlardan yaklaşık yarısının ilkokul çağında olduğunu, yaşları 11 ile 16 arasında değişen 16 milyon kız çocuğunun ise hiçbir zaman okuma-yazma öğrenecek şansa sahip olmadığını açıkladı. Raporda dünya genelinde okul çağında olduğu halde okula gidemeyen erkek çocuklarının sayısının ise 8 milyon dolayında olduğu vurgulandı.

 

Eşitsizlik nerede?

 

UNESCO, kız çocukları ile erkek çocukları arasındaki en büyük eşitsizliğin Arap ülkeleri, Sahra'nın güneyindeki Afrika ülkeleri, Güney ve Batı Asya ülkelerinde görüldüğünü açıkladı.

Raporda, özellikle Güney Sudan, Liberya, Eritre gibi ülkelerdeki kız çocuklarının eğitim konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. UNESCO'nun istatistiklerine göre, bu ülkelerde 15 yaşında altındaki kız çocuklarının yüzde 60'ından fazlası okula gidemiyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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