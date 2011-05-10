-ÜNDER'İN EN RAHAT MAÇI İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder, Kasımpaşa maçında 90 dakika boyunca oyun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirterek, ''Uzun süredir böyle rahat maçta takımımın başında olmadım'' dedi. Bülent Ünder, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, üstün olan tarafın kendileri olduğunu ve 3 puanı hak ettiklerini kaydetti. Ünder, şöyle konuştu: ''Maçın değerlendirmesini yaparsak, 90 dakika top Galatasaray'ın hakimiyetindeydi. Son vuruşlardaki etkisizliğe rağmen skoru 3-1'e kadar taşıyabildik. Bir zaafımız yeniden ortaya çıktığını da söylemeliyim. Hücum yaparken gol yiyoruz. Özellikle duran toplardan sonra bu eksiğimiz ortaya çıkıyor. Ancak futbolcu arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Uzun süredir böyle rahat maçta takımımın başında olmadım. Umarım bu futbol son iki haftalık sürece de yansır.'' -''GÖREV VERİLİRSE KALIR MISINIZ'' - Bülent Ünder, bir gazetecinin ''Görev teklif edilirse kalır mısınız'' şeklindeki sorusunu, ''Ben profesyonelim. Bildiklerimizi tecrübelerimizi bizden sonraki nesillere aktaramazsak, hata etmiş oluruz. Görev gelirse kabul ederim'' diyerek yanıtladı. ''İkinci adamlığı kabul eder misiniz'' şeklindeki soru üzerine ise Ünder, ''İkinci adamlık konusunda kompleksli değilim. Gelecek adama göre değişir'' ifadelerini kullandı. -KASIMPAŞA CEPHESİ- Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise Galatasaray karşılaşmasının içinde yaşadıkları iki pozisyonun sonucu etkilediğini ifade ederek, ''Merthan'ın direkten dönen topu ve aleyhimize verilen penaltı maçın kırılma noktası oldu'' dedi. Çapa, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, ligde alt sıralarda olmasına rağmen sonuçta Galatasaray ile oynadıklarını vurgulayarak, ''Bu nedenle kontrollü oynamaya çalıştık. Zaman zaman iyiydik. Ancak son pasları yeterince iyi oynayamadık. 1-0 yenik duruma düştükten sonra ileride baskı kurduk ve etkili olduk. Tam doğru anda beraberliği yakaladık. İkinci yarıda oyuncularımızdan zaman zaman ileride baskı kurmalarını istedik. Sarmov'un çıkmasından sonra dengemiz bozuldu'' diye konuştu. Maçın iki kırılma noktası olduğunu kaydeden Çapa, ''Merthan'ın direkten dönen topu vardı. Ayrıca penaltı pozisyonunda Fırat, rakibe dokunmadığını söyledi'' ifadesini kullandı.