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Spor

ÜNDER: TERİM'İN GELMESİNE SEVİNDİM İSTANBUL (A.A)

21 Mayıs 2011 02:06

-ÜNDER: TERİM'İN GELMESİNE SEVİNDİM İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder, takımın başına Fatih Terim'in getirilmesine kendisinin de sevindiğini söyledi. Ünder, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kendisi görevdeyken Fatih Terim ile anlaşıldığının açıklanmasını değerlendirmesi istenildiğinde, ''Bu bazen olabilir. Onun yorumu bana ait değil'' diyen Ünder, ''Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesi beni de sevindirdi. Galatasaray ve milli takımda aldığı başarılarıyla her yeri hak eden bir meslektaşımız, 'hoş geldin' diyoruz, hayırlı olsun'' ifadesini kullandı. Galatasaray'da başarılı olduğunu dile getiren Ünder, 8 haftalık süreç içinde kendi adına takıma bir şeyler verdiğini düşündüğünü söyledi. ''Takım olarak bu süreçte, en azından oyun disiplini olan, birlik ve bütünlüğü sahaya yansıtmaya çalışan, özverili, kötü gitmelerine rağmen bir takım olgusunu yaşatmaya çalışan bir oyuncu grubu oluşturduk'' diyen Ünder, bazı oyuncuların kendisiyle birlikte kötü olan performanslarını yükselttiğini vurguladı. Ünder, kendisinin gelmesinden önce herkesin bu takımdaki tüm oyuncuların gitmesini istediğini vurgulayarak, şunları söyledi: ''Performans yükselmesi, bazı yargıları kenara attı. Yetenekli oyuncular bu takımda mutlaka var. Ben zoru tercih ettim, bazı oyuncuların üzerine inatla gittim ve kazanan ben oldum. Gökhan Zan, Servet gibi oyuncuları kazandım. Hiç oynamayan Insua'nın benimle birlikte Arjantin Milli Takımına çağrıldığını görüyoruz. Futboluna ve yeteneğine inandığım gençleri kazanmak için her şeyi yaparım.'' Seyircisiz maçların oynanmasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Bülent Ünder, ''Taraftarların bu maçı izlemesini isterdim. Seyircisiz maçlar çok yavan oluyor. Rahat durumda olan futbolcularının nasıl iyi oynadığını taraftarların görmesini isterdim'' şeklinde konuştu. Galatasaray için her zaman göreve hazır olduğunu kaydeden Ünder, zorluklardan kaçan bir insan olmadığını ifade etti.

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