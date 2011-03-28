-ÜNDER 8 HAFTALIK HEDEFİNİ AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Bülent Ünder, tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takımı üst sıralara çıkarmak için çalışacağını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Ünder, Gheoghe Hagi'nin istifasının kendisini çok üzdüğünü belirterek, ''Hagi'nin devam etmesini çok isterdim. Galatasaray Kulübü'ne çok büyük katkıları olmuş, bizim prensimiz Hagi'nin ayrılmasından dolayı şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmemek gibi bir lüksüm yoktu. Galatasaray felsefesinde başkanın verdiği görevi geri çevirmek zor. Dolayısıyla ben de görevi kabul ettim ve bugün antrenmana çıkarak görevime başladım'' dedi. Galatasaray'da yetişmiş bir kişi olarak, sarı-kırmızılı kulüpte görev almaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Ünder, şöyle devam etti: ''Görev yapacağım 8 hafta içerisinde şu anda taraftar ve camianın memnun olmadığı takımı, bulunduğu yerden yukarı çıkarmak için çaba sarf edeceğim. Bunu ekibimle yapacağım. Futbolcularıma son derece güveniyorum, şanssız bir dönem geçirdiklerini düşünüyorum. Futbolda geri gidişlerin olduğu dünyanın çeşitli ülkelerinde görülmektedir. Galatasaray bunun altından kalkacak kapasiteye sahip bir futbolcu grubuna sahiptir. Bununla beraber, antrenmana çıkıp son ana kadar, performanslarını yakalayamamış kişilerin bu eksiklerini yükselterek, katkıda bulunmaya çalışacağız. Sakatlıklar ve cazalar bittikten sonra, tam kadro çalışmaya başladığımızda bu değişiklikleri herkes görecek.'' Bülent Ünder, bir soru üzerine, kadrosunda 25 futbolcunun olduğunu vurgulayarak, maçlarda formaya hak eden oyuncunun sahada yer alacağını, takımın oyun sisteminde de mutlaka değişiklikler olacağını dile getirdi. Bülent Ünder, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun dün yapılan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesinin kendisi için beklenmedik bir gelişme olduğunu vurgulayarak, ''Benim açımdan beklenen bir gelişme değildi'' dedi. -''ARDA İLE DAHA KONUŞMADIM''- Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın takımdaki geleceğiyle ilgili bir soru üzerine Ünder, şunları kaydetti: ''Arda'yı çocukluktan beri tanıyan insanlardan birisiyim. Altyapıda oynarken bile 'bu çocuk ileride çok büyük futbolcu olacak' diyen de benim. Gerets döneminde Arda'yı Manisaspor'a kiralık verenlerden biri benim. Arda çok yetenekli, oyunun şeklini her zaman değiştirecek çok iyi bir Galatasaraylı. Son neslin örnek futbolcularından bir tanesi. Futbolda olan bazı sakatlıklardan dolayı çok iyi performans göstermesi gereken zamanda saha dışında kaldı. Ancak sakatlığını atan bir Arda'nın hem Galatasaray'a hem milli takıma hem Türk futboluna çok önemli şeyler katacağını düşünüyorum. Arda'nın geleceğiyle ilgili fikir verebilmem için kendisiyle konuşmam lazım. Daha hiç konuşmadım. Ben de sizin gibi şu ana kadar medyadan duydum, kendisinin gitmek istediğini. Ama hem Türk futbolu için hem de Galatasaray için çok değerli bir futbolcu.'' -''İÇİMDEKİ YETENEĞİN FIŞKIRDIĞINI GÖRDÜM''- Bülent Ünder, bir süredir herhangi bir takımda görev almadığını belirterek, ''Futboldan uzak kalmak demek, futbolun bazı temalarını bilmiyor demek anlamına gelmez. Belki 3-4 senedir takım çalıştırmadım ama içimdeki yeteneğin bugün sahada çalışırken bir anda fışkırdığını gördüm'' dedi. UEFA Kupası'nı kazanan takımın teknik heyetinde de yer alan Ünder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün o eski sinerjiyi gördüğünü anlatarak, ''Florya'nın havasında fazla değişiklik yok. Ağaçlar büyümüş, tesis çok güzel olmuş, yani bizim bulunduğumuz zamanki gibi değil. O elektrik, o pozitif enerji, tesislerden içeri girdiğim an kendisini gösterdi. 1996-2000 senesindeki sinerjiyi bugün de görüyorum. Ama bunu harekete geçirmek lazım'' değerlendirmesinde bulundu.