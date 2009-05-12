T24 LogoT24 Logo
Spor

Under 16 milli takımının aday kadrosu açıklandı

12 Mayıs 2009 03:00

16 Yaş Altı Genç Milli Futbol Takımı'nın 22-26 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Viktor Bannikov Turnuvası'na katılacak aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Alican Candemir, Baran Yardımcı (Ankaraspor), Artun Akçakın, Çağrı Tekin (Gençlerbirliği), Hasan Türk (Beşiktaş), Emre Pehlivan (Bursaspor), Mahir Aydın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Erhan Kartal (Denizlispor), Süleyman Özdamar (Altay), Hakan Yüce (Orduspor), Oğuzhan Azğar (Samsunspor), Barış Türkmen, Melih Vardar (Bucaspor), İlker Sayan (Dardanelspor), Furkan Can Güler (Gaziosmanpaşaspor), Beytullah Aşçı (Genk), Atakan Yiğitoğlu (Hertha Berlin), Bilal Gülden (1989 Schwetzingen)

Aday kadroya davet edilen oyuncular 18 Mayıs Pazartesi günü TFF Beylerbeyi Atatürk Eğitim ve Araştırma Merkezi Tesisleri'nde toplanacak.

İki grupta toplam 8 takımın mücadele edeceği turnuvada Türkiye, (B) Grubu'nda 22 Mayıs'ta Belarus, 23 Mayıs'ta Polonya, 25 Mayıs'ta da Rusya ile karşılaşacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24