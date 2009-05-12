Under 16 milli takımının aday kadrosu açıklandı

16 Yaş Altı Genç Milli Futbol Takımı'nın 22-26 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Viktor Bannikov Turnuvası'na katılacak aday kadrosu açıklandı.



Aday kadroya davet edilen futbolcular şöyle:



Alican Candemir, Baran Yardımcı (Ankaraspor), Artun Akçakın, Çağrı Tekin (Gençlerbirliği), Hasan Türk (Beşiktaş), Emre Pehlivan (Bursaspor), Mahir Aydın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Erhan Kartal (Denizlispor), Süleyman Özdamar (Altay), Hakan Yüce (Orduspor), Oğuzhan Azğar (Samsunspor), Barış Türkmen, Melih Vardar (Bucaspor), İlker Sayan (Dardanelspor), Furkan Can Güler (Gaziosmanpaşaspor), Beytullah Aşçı (Genk), Atakan Yiğitoğlu (Hertha Berlin), Bilal Gülden (1989 Schwetzingen)



Aday kadroya davet edilen oyuncular 18 Mayıs Pazartesi günü TFF Beylerbeyi Atatürk Eğitim ve Araştırma Merkezi Tesisleri'nde toplanacak.



İki grupta toplam 8 takımın mücadele edeceği turnuvada Türkiye, (B) Grubu'nda 22 Mayıs'ta Belarus, 23 Mayıs'ta Polonya, 25 Mayıs'ta da Rusya ile karşılaşacak.

