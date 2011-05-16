Ünal Aysal'ın yerli ve yabancı bombaları

T24 - Galatasaray Başkanı, Lyon’un ön liberosu Kim Kallström ve Bolton’da forma giyen golcü Elmander’i çok istediklerini açıkladı. Fatih Terim ve Lucescu ile hiç görüşmediklerini ifade eden Ünal Aysal, Gerets ve Jol’e açık kapı bıraktı.

Galatasaray’da rekor oyla başkanlık koltuğuna oturan Ünal Aysal, sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

Kanaltürk’teki Telegol Programı’na konuk olan Aysal, yabancı ve yerli oyuncu transferinden, teknik direktör konusuna kadar çok önemli bilgiler verdi.

"Taraftarı heyecanlandıracak 4 ya da 5 yabancı ve yerli flaş transfer düşünüyoruz. Bunlar direkt ilk 11’e koyabileceğimiz isimler olacak. Didier Drogba ile ilgili bir görüşme yok. Johan Elmander ve Kim Kallström’ü çok istiyoruz. Takımın 3’te 1’i gidecek diye düşünüyorum. Gidecek olan arkadaşlarımız için gereken neyse onu yaparım. Bülent Tulun benim şahsi danışmanım. Görev alıp almayacağına yönetim karar verecek."

Başkan Aysal, İsveçli yıldızlar Johan Elmander ve Kim Kallström’ün peşinde olduklarını söyledi. İngiliz ekibi Bolton’la lig sonunda sözleşmesi biten golcü Elmander ve Lyon’un ön liberosu Kallström’ü çok istediklerini bildiren Aysal’ın açıklamaları, bu oyuncuların yeni sezonda büyük olasılıkla Galatasaray forması giyecekleri şeklinde yorumlandı.

Başkan Aysal, teknik adam konusunda net ifadeler kullanmadı, ama söylemleriyle, Eric Gerets ve Martin Jol’ü işaret etti. Fatih Terim’le ilgili sorulara, “Gönül adamıyım. Kafamla karar veririm, gönlümle değil” yanıtını veren Başkan Aysal şunları söyledi:

“Bana kalırsa Sayın Özhan Canaydın, Lucescu’nun yerine Fatih Terim’i göreve getirirken mantığıyla karar vermedi. Ben kalbimle değil, kafamla karar vermek zorundayım. Beni takip eden milyonlarca insan var. Fatih Terim’le hiç görüşmedim. En son Özhan Canaydın’ın büstünün dikildiği gün Fatih Hoca ile karşılaştık ve tokalaştık. Benden habersiz bir arkadaşımın görüştüğünü de sanmıyorum. Hoca konusu bu hafta belli olur.”

Kallström kimdir?

Yaşı: 28 (24.08.1982)

Kulübü: Lyon, Ülkesi: İsveç

Pozisyon: Orta saha

Boyu: 1.81 metre



Elmander kimdir?

Yaşı: 29 (27.05.1981)

Kulübü: Bolton

Ülkesi: İsveç

Pozisyon: Forvet

Boyu: 1.88 metre







Selçuk İnan’a servet

Galatasaray, yerli transferde hedeflerini tek, tek belirledi. Başkan Ünal Aysal, dün isim vermeden sarı-kırmızılı takımda direkt 11’de forma giyebilecek kalitede Türk oyuncular alacaklarını açıklarken, bu isimlerin başında Trabzonsporlu Selçuk İnan’ın olduğu belirlendi.

Cim-Bom’un, Karadeniz ekibiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz yenilemeyen Selçuk’a, kulübünden aldığı paranın 3 katını ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, milli oyuncuya senelik 2.7 milyon euro ve 4 yıllık sözleşme teklif edecekleri öğrenildi. Trabzonspor’un ligdeki konumu nedeniyle Selçuk’la yapılacak pazarlıklar lig sonuna bırakıldı.

Başkan Ünal Aysal’ın görevlendirdiği isimler, Bayern Münih’ten ayrılan Hamit Altıntop için de devreye girdi. Sarı-kırmızılı idareciler, Real Madrid’e transfer olacağı konuşulan Hamit için menajeri Reza Fezali ile temesa geçti. Milli oyuncuya yıllık 3.5 milyon euroluk teklif yapılacağı vurgulandı.

Cim-Bom’un transfer listesindeki diğer yerli oyuncuların Gençlerbirliği’nden Mustafa Pektemek ile Orhan Şam, Bursaspor’dan Ozan İpek ve Kayserispor’dan Hasan Ali Kaldırım olduğu kaydedildi.



‘Arda’yı kaptan yapmazdım’

Terim gibi Lucescu ile de görüşmediklerini açıklayan Ünal Aysal, “Martin Jol ile bir kontak kuruldu, ama ben kurmadım. Eric Gerets olabilir. Niçin olmasın ki? Teknik yapı içinde yabancılar da Türkler de var. Muhakkak ki Terim de alternatiflerimiz arasında. Tolunay Kafkas, Abdullah Avcı, Hikmet Karaman da beğendiğim diğer yerli hocalar. Disiplin ve milletlerarası tecrübe, teknik direktörü belirlerken benim kriterlerim olacak” dedi.

Başkan Ünal Aysal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Bazı maçlarda şeref tribününde olacağım, bazı maçlarda ise beni göremeyeceksiniz. Galatasaray’da maç seyretmekten başka öncelikler var. Başarılı olursam ve sağlığım el verirse görevde kalabilirim. İşleyen bir sistem bırakmak istiyorum.

* Kulüpler ve kurumlarla ilişkilerimiz hep dostane olmak zorunda. TFF Başkanı Mahmut Özgener’i başarısız bulmuyorum. Sayın Yıldırım Demirören’den tebrik telefonu aldım. Fenerbahçe de kulüp sitesinden kutladı. Kendilerine teşekkür ediyorum.

* Yönetimde herhangi bir kişi futboldan sorumlu olmayacak. Ali Dürüst’ün futbolla ilgili bir pozisyonu var. Yabancı ve yerli yöneticiler olacak. Abdürrahim Albayrak’ın stat ve altyapı komiteleri içinde görevi olacak.

* Ben olsam Arda’yı kaptan yapmazdım. Gitmeye henüz hazır değil. 1.5-2 yıl daha kalmalı. Ancak gitmek için ısrar ederse en ufak bir zorluk çıkarmam. Teknik direktörü seçtikten sonra bunları konuşacağız.



‘Ne gerekiyorsa o kadar olacak’

Başkan Aysal, transferde gereken her şeyin yapılacağını açıkladı. Mayıs sonuna kadar 50 milyon dolarlık ödemeleri olduğunu belirten Aysal, “Galatasaray’da patron başkan nefret edilen bir modeldir. Antipatik olmak istemiyorum. Aziz Yıldırım gibi betondan da anlamam, futboldan da anlamam. Ekonomiden ve işten anlarım. Transfer bütçemiz ne kadar gerekiyorsa o kadar olacak” ifadelerini kullandı.