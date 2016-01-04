Ünal Aysal'ın 80 milyon liralık Barbie'si kül oldu

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal’ın, Marmaris’te bulunan 50 metre uzunluğundaki ‘Barbie’ isimli yatı, çıkan yangında kül oldu. Aysal’ın yatı, 25 milyon Euro (80 milyon lira) değerindeydi.

Birgün’ün haberine göre Marmaris’teki Yalancıboğaz Mevkii'nde bir marinada demirli bulunan Galatasaray Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal'ın 50 metre uzunluğundaki 'Barbie' isimli lüks yatı çıkan yangında kül oldu.

Marmaris'e 17 kilometre uzaklıktaki Yalancıboğaz Mevkii'nde bir marinada demirli bulunan Ünal Aysal'ın 25 milyon Euro değerindeki 'Barbie' isimli lüks yatında bugün saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Marinaya ait itfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca Muğla İtfaiyesi ve Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'ndan destek istendi. Yangın iki yata daha sıçradı. İfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik ekiplerini de gelmesiyle alevler 4 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

Yangında Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal'ın lüks yatı kül olurken diğer iki yatın güverte kısmında hasar oluştu. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı.