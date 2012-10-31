Ünal Aysal'dan 'zemin' açıklaması

Galatasaray yönetimi, geçen hafta Cluj'la TT Arena'da yaptığı maçta sahayı suyun kaplamasıyla ilgili araştırma yaptığını duyurdu. Kulüp başkanı Ünal Aysal "Seyircimize ve Türk futbol kamuoyuna tam olarak sağlam bir stadı sunmak zorundayız. Yatırım gerekiyorsa, yatırım yapacağız.. Biz büyük bir camiayız ve bütün bunların hepsini çözebilecek güçteyiz. Katiyetle de çözeceğiz.'' dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki yenilgi ardından çıktığı İstanbul'daki maçtan 3 puan almayı umuyordu. Maçtan kısa bir süre önce başlayan şiddetli yağmur takıma geçen sene teslim edilen stadın zemininde su birikmesine yol açtı.

Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın açılış törenindeki konuşmasında kulübün kira yükümlülükleri ile yaptığı yorum, konuşması boyunca stadı dolduranlar tarafından protesto edilmesine yol açmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Cluj maçında yağmur maç boyunca devam etmişti, iki takım 1-1 berabere kalmıştı.

Kulüp başkanı Ünal Aysal, Türk Telekom Arena'nın zemininde yaşanan durumla ilgili olarak "Bizim stadımızı da bir deyişle su bastı. Gayet tabii drenaj sistemi ve diğer teknik konuları sonuna kadar araştırıyoruz" dedi.

Aysal devamla, "Seyircimize ve Türk futbol kamuoyuna tam olarak sağlam bir stadı sunmak zorundayız" dedi.

"Yatırım gerekiyorsa, yatırım yapacağız. Toplumun hassasiyetini bu konuda anlıyorum. Oyun kalitesi dışında, insanların sağlığını da etkileyebilecek bir durum oluşabilirdi. Biz büyük bir camiayız ve bütün bunların hepsini çözebilecek güçteyiz. Katiyetle de çözeceğiz.''